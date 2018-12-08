嚴凱泰生前以母之名捐贈講堂 交大生醫工程大樓落成

2018年12月08日 12:10 中時 徐養齡

交大校長張懋中（左三）、前校長吳妍華（左四）、台灣電信業之父方賢齊的女兒方怡鴻（左五），共同見證生醫大樓的啟用。（徐養齡攝）

交大「前瞻跨領域生醫工程大樓—賢齊館」落成啟用。（徐養齡攝）

方怡鴻（右）以其父親之名，捐贈美金5萬做為「方賢齊先生獎學金」初期基金。（徐養齡攝）

國立交通大學積極朝生醫領域發展，在千名校友大力支持下，斥資8億元打造「前瞻跨領域生醫工程大樓—賢齊館」，創下大學單一建物最多捐款人紀錄，校長張懋中強調交大將再創生醫電子工程BioICT里程碑。

交大「前瞻跨領域生醫工程大樓—賢齊館」位於博愛校區西南側，共10層樓高、樓地板面積達8000餘坪，內部包括演講廳、中大型講堂、展示廳及聯誼廳、生醫實驗室、跨領域實驗室、行政辦公室等多用途使用。

賢齊館內講堂之一「舜文講堂」，是由日前剛過世的裕隆集團前董事長嚴凱泰以母親之名捐贈，嚴凱泰是交大榮譽博士，張懋中致詞時特別感謝嚴以實際行動支持交大，很遺憾無法出席見證這歷史性的一刻，張懋中表達不捨及感謝之情。

張懋中說，生醫工程大樓是全台大學第1座因邁入跨領域生醫領域而生的大樓，未來將以生物為轂，各領域為輻，企望成為世界級的前瞻生醫與工程研究重鎮。

被譽為台灣電信業之父方賢齊的女兒方怡鴻，今天也親臨現場見證大樓的啟用，方怡鴻以其父親之名，捐贈美金5萬做為「方賢齊先生獎學金」初期基金。

交大向來以理工傲視學術界，近年致力朝生醫發展，並積極與陽明大學磋商合校事宜，不過中途傳出他校「搶親」，學界人士評估，交大生醫大樓的成立，將成為與陽明合校的一項重要依據。

(中時 )