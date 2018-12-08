張睿家演70歲牧師 經歷死亡又重生

張睿家排演舞台劇。（周子娛樂提供）

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張睿家專心認真。（周子娛樂提供）
張睿家下不少苦功。（周子娛樂提供）
張睿家和團隊排練。（周子娛樂提供）
張睿家全心投入演出。（周子娛樂提供）

張睿家上個月臨危受命接下教會的平安夜舞台劇演出重任，同時又要兼顧北京工作行程，兩地奔波，蠟燭兩頭燒。他在舞台劇裡飾演牧師，壓力非常大：「我要從牧師年輕演到70歲，因為他的一生中經歷很多一般人難以想像的事，甚至是經歷死亡又活過來的人」。張睿家認為，首次演出年紀跨度這麼大的角色是很大挑戰，期許自己能用更細膩內斂的方式詮釋。

他除了演出還兼演員指導、協助劇本修改、舞台設計，繁重任務讓他工作以外的時間幾乎用在排演上，有感而發地說：「一開始滿疲累的，排練時間很短，又受限於大多數教友沒演出經驗，我又求好心切，一度差點要放棄」。

他發現執著用專業標準要求大家是錯誤，便趕快調整做法，先引導每個演員了解自己角色狀態、個性，「然後我會演給他們看，有個方向激發大家的創意，再重複地排練走位，等大家記熟後才開始調整動作、眼神等細節」。

張睿家在過程中學習很多，更了解到不能用自己認為對的方式去教導別人，而是要轉化成別人能理解和接收的方式去溝通，尤其看到每個人漸漸進入狀況，而且認真用心、進步很多，蛻變成為有效率且心意合一的團隊，「我覺得很安慰和喜樂」。

(中時 )

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