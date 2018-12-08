新北歡樂耶誕城登場　騎警維安添歡樂

「2018新北歡樂耶誕城」登場，市警局騎警隊相當吸睛。（葉書宏翻攝）

友善列印
中時
「2018新北歡樂耶誕城」登場，市警局騎警隊相當吸睛。（葉書宏翻攝）
「2018新北歡樂耶誕城」登場，市警局騎警隊相當吸睛。（葉書宏翻攝）
「2018新北歡樂耶誕城」登場，市警局騎警隊相當吸睛。（葉書宏翻攝）
「2018新北歡樂耶誕城」登場，市警局騎警隊相當吸睛。（葉書宏翻攝）

「2018新北歡樂耶誕城」已於11月16日起熱鬧登場，從開幕日起，週邊的人潮與車潮就不斷湧現，經常可見許多熱戀中的情侶檔在推薦的打卡景點駐足，留下美麗身影，日本媒體更大篇幅報導，2018年聖誕節海外旅行目的地排行榜，前五名依序為台灣、德國、奧地利、捷克及義大利，尤其是「新北市歡樂耶誕城」吸引眾多日本遊客來台過聖誕。

市警局表示，會場相當大，橫跨板橋及海山警分局，為了維護歡樂耶誕城會場安全，這次新北市警局也投入不少警力，為了就是能讓來耶誕城的民眾能安心遊玩，而知名的新北市警局騎警隊，也投入這次會場維安工作。

從12月7日起增加夜間騎警勤務，在耶誕城會場周邊警戒區執行巡邏、守望、盤查、警戒等任務，藉由騎警隊員於馬背上居高臨下，可輕易掌握周遭動態、克服道路及地形、地物的障礙，機先處理各類案件，對於耶誕城周邊的治安、交通及為民服務案件，隨時提供更快速、優質的服務。

警方表示，新北市警局騎警隊成立於民國92年，為全國首創，隊員挑選警界菁英培養受訓，平日投入新北市著名觀光景點淡水漁人碼頭、八里左岸、鶯歌陶瓷老街及新版特區等4處景點執行巡邏勤務。

騎警隊並配合新北市政府執行重要活動專案勤務，除能預防犯罪外並能展現警察局騎警隊的亮點，讓市民能更親近警察，這次增加夜間騎警勤務，第一天晚上就吸引許多民眾爭相合影，更讓這次歡樂耶誕城增添觀光亮點。

新北市警察局長胡木源說，歡樂耶誕城是市府一年一度的重要活動，世界各國許多前來朝聖的外國觀光客，都能體驗到新北市的熱情與歡樂，藉由投入騎警隊的優質服務，讓世界都知道新北市警局訓練精實及親民的一面，留下滿滿的回憶。

(中時 )

少女天資聰穎人緣好 遭母刺殺身… 滑手機走路慘遭陌生男撞飛 跌成…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。