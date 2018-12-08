新北歡樂耶誕城登場　騎警維安添歡樂

2018年12月08日 12:59 中時 葉書宏

「2018新北歡樂耶誕城」登場，市警局騎警隊相當吸睛。（葉書宏翻攝）

「2018新北歡樂耶誕城」登場，市警局騎警隊相當吸睛。（葉書宏翻攝）

「2018新北歡樂耶誕城」登場，市警局騎警隊相當吸睛。（葉書宏翻攝）

「2018新北歡樂耶誕城」登場，市警局騎警隊相當吸睛。（葉書宏翻攝）

「2018新北歡樂耶誕城」已於11月16日起熱鬧登場，從開幕日起，週邊的人潮與車潮就不斷湧現，經常可見許多熱戀中的情侶檔在推薦的打卡景點駐足，留下美麗身影，日本媒體更大篇幅報導，2018年聖誕節海外旅行目的地排行榜，前五名依序為台灣、德國、奧地利、捷克及義大利，尤其是「新北市歡樂耶誕城」吸引眾多日本遊客來台過聖誕。

市警局表示，會場相當大，橫跨板橋及海山警分局，為了維護歡樂耶誕城會場安全，這次新北市警局也投入不少警力，為了就是能讓來耶誕城的民眾能安心遊玩，而知名的新北市警局騎警隊，也投入這次會場維安工作。

從12月7日起增加夜間騎警勤務，在耶誕城會場周邊警戒區執行巡邏、守望、盤查、警戒等任務，藉由騎警隊員於馬背上居高臨下，可輕易掌握周遭動態、克服道路及地形、地物的障礙，機先處理各類案件，對於耶誕城周邊的治安、交通及為民服務案件，隨時提供更快速、優質的服務。

警方表示，新北市警局騎警隊成立於民國92年，為全國首創，隊員挑選警界菁英培養受訓，平日投入新北市著名觀光景點淡水漁人碼頭、八里左岸、鶯歌陶瓷老街及新版特區等4處景點執行巡邏勤務。

騎警隊並配合新北市政府執行重要活動專案勤務，除能預防犯罪外並能展現警察局騎警隊的亮點，讓市民能更親近警察，這次增加夜間騎警勤務，第一天晚上就吸引許多民眾爭相合影，更讓這次歡樂耶誕城增添觀光亮點。

新北市警察局長胡木源說，歡樂耶誕城是市府一年一度的重要活動，世界各國許多前來朝聖的外國觀光客，都能體驗到新北市的熱情與歡樂，藉由投入騎警隊的優質服務，讓世界都知道新北市警局訓練精實及親民的一面，留下滿滿的回憶。

(中時 )