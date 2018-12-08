反核食阻台入CPTPP 政院：不意外

友善列印
中時

反核食公投過關，日本外務大臣河野太郎表態台灣恐因此無法加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。行政院發言人Kolas Yotaka今表示，公投結果出爐後，日本會有這樣的反應，「其實我們可以理解，也並不意外」，行政院會請相關部會繼續溝通協調，尋求日方諒解。

Kolas表示，這的確是台灣未來加入國際組織非常艱難的挑戰，但行政院爭取支持的努力不會改變，一定會請相關部會或單位繼續向日方說明。對於藍營認為日方的喊話是籌碼，造成政治性凌駕專業，Kolas表示，日方有他們的考量，但台灣為了加入CPTPP已經做了非常多努力，包括法制面修法及制度面的建立，就等加入CPTPP，現在加入公投這個變數，行政院會請相關部會繼續努力溝通。

藍委陳宜民則說，反核食公投是保障民眾食安，民眾已經用公投決定他們不想吃核食。而且在五場公投辯論中，如果政府有捍衛這項政策，為何食藥署沒有派出任何一位官員來做申辯？僅在第一場時有農委會副主委陳吉仲做反方代表，後面完全沒有派出任何官方代表辯論。

陳宜民說，若政府食安真的有把關，檢查都沒問題能消除民眾疑慮，為何不能開放？但政府如果配套措施做不到，公投辯論又放棄反方辯論機會，民眾怎會投票贊成開放？這個情況政府要自己檢討。現在公投通過產生了這樣的結果，政府應該盡量透過一些方式，讓日方了解國家民眾的態度，日方也應予以尊重。

(中時 )

國民黨2020誰出馬 朱立倫：民意… 國民黨2020誰出馬 朱立倫：民意…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。