反核食阻台入CPTPP 政院：不意外

2018年12月08日 12:17 中時 鄭舲

反核食公投過關，日本外務大臣河野太郎表態台灣恐因此無法加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。行政院發言人Kolas Yotaka今表示，公投結果出爐後，日本會有這樣的反應，「其實我們可以理解，也並不意外」，行政院會請相關部會繼續溝通協調，尋求日方諒解。

Kolas表示，這的確是台灣未來加入國際組織非常艱難的挑戰，但行政院爭取支持的努力不會改變，一定會請相關部會或單位繼續向日方說明。對於藍營認為日方的喊話是籌碼，造成政治性凌駕專業，Kolas表示，日方有他們的考量，但台灣為了加入CPTPP已經做了非常多努力，包括法制面修法及制度面的建立，就等加入CPTPP，現在加入公投這個變數，行政院會請相關部會繼續努力溝通。

藍委陳宜民則說，反核食公投是保障民眾食安，民眾已經用公投決定他們不想吃核食。而且在五場公投辯論中，如果政府有捍衛這項政策，為何食藥署沒有派出任何一位官員來做申辯？僅在第一場時有農委會副主委陳吉仲做反方代表，後面完全沒有派出任何官方代表辯論。

陳宜民說，若政府食安真的有把關，檢查都沒問題能消除民眾疑慮，為何不能開放？但政府如果配套措施做不到，公投辯論又放棄反方辯論機會，民眾怎會投票贊成開放？這個情況政府要自己檢討。現在公投通過產生了這樣的結果，政府應該盡量透過一些方式，讓日方了解國家民眾的態度，日方也應予以尊重。

(中時 )