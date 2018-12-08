NBA》詹皇無力回天！馬刺甜蜜復仇中止湖人4連勝

2018年12月08日 12:04 中時電子報 黃及人

詹姆斯雖拿35分、11助攻與8籃板，還是無法挽回頹勢。(美聯社)

DeMar. Buckets. DeRozan. ❄️ pic.twitter.com/lfkbprw0KU — San Antonio Spurs (@spurs) 2018年12月8日

前次交手才在客場無奈遭到湖人逆轉擊敗的馬刺，9日回到自家主場，當然要來上演甜蜜復仇戲碼！無視「小皇帝」詹姆斯拿下35分、11助攻與8籃板，這次換成馬刺演出逆轉秀，最後以133比120取勝，同時中止湖人最近4連勝。

打完前3節，靠著詹姆斯31分、8助攻與8籃板的接近大三元演出，湖人99比89領先，可是身為地主的馬刺，末節隨即發動反撲，甚至靠著迪羅薩最後5分42秒的兩罰中1，一度反以113比112超前，場上局勢瞬間陷入白熱化。

沒想到接下來湖人完全當機，就連詹姆斯也不例外，除了讓貝坦斯完成「四分打」更眼睜睜看著迪羅薩連進3球，馬刺打出一波15比3猛攻，轉眼拉開差距到兩位數以上，就算詹皇想要努力扭轉局面，可惜馬刺已經不給任何機會了。

馬刺難得展現得分點眾多優勢，全隊8人得分上雙，頭號功臣當屬主力射手迪羅薩，他摘36分、9助攻與8籃板，表現一點也不輸給詹姆斯，艾卓吉、珀爾特與米爾斯各拿14分，貝坦斯13分，福布斯與賈林納利各有11分。

儘管詹姆斯繼續交出全能數據，庫茲馬也有27分、8籃板進帳，湖人卻在最後關頭完全熄火，恐怕會讓詹皇賽後不太高興，朗佐鮑爾也拿13分、11助攻，這是自從2013年布萊恩與保羅蓋索後，湖人再次出現單場2人助攻雙位數。

(中時電子報)