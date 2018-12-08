NBA》詹皇無力回天！馬刺甜蜜復仇中止湖人4連勝

迪羅薩(左)是馬刺末節逆轉擊退湖人的頭號功臣。(美聯社)

友善列印
中時電子報
詹姆斯雖拿35分、11助攻與8籃板，還是無法挽回頹勢。(美聯社)

前次交手才在客場無奈遭到湖人逆轉擊敗的馬刺，9日回到自家主場，當然要來上演甜蜜復仇戲碼！無視「小皇帝」詹姆斯拿下35分、11助攻與8籃板，這次換成馬刺演出逆轉秀，最後以133比120取勝，同時中止湖人最近4連勝。

NBA》詹皇攻佔官方MVP榜首 柯瑞回升第2

打完前3節，靠著詹姆斯31分、8助攻與8籃板的接近大三元演出，湖人99比89領先，可是身為地主的馬刺，末節隨即發動反撲，甚至靠著迪羅薩最後5分42秒的兩罰中1，一度反以113比112超前，場上局勢瞬間陷入白熱化。

沒想到接下來湖人完全當機，就連詹姆斯也不例外，除了讓貝坦斯完成「四分打」更眼睜睜看著迪羅薩連進3球，馬刺打出一波15比3猛攻，轉眼拉開差距到兩位數以上，就算詹皇想要努力扭轉局面，可惜馬刺已經不給任何機會了。

馬刺難得展現得分點眾多優勢，全隊8人得分上雙，頭號功臣當屬主力射手迪羅薩，他摘36分、9助攻與8籃板，表現一點也不輸給詹姆斯，艾卓吉、珀爾特與米爾斯各拿14分，貝坦斯13分，福布斯與賈林納利各有11分。

儘管詹姆斯繼續交出全能數據，庫茲馬也有27分、8籃板進帳，湖人卻在最後關頭完全熄火，恐怕會讓詹皇賽後不太高興，朗佐鮑爾也拿13分、11助攻，這是自從2013年布萊恩與保羅蓋索後，湖人再次出現單場2人助攻雙位數。

(中時電子報)

NBA》騎士繼續拋售！火箭和鵜鶘… NBA》杜蘭特排不進聯盟前五 美球…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。