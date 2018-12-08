國民黨2020誰出馬 朱立倫：民意決定 吳：我沒有意見

2018年12月08日 12:13 中時 葉德正

今年地方選舉國民黨大勝，2020越來越多人馬有意代表國民黨挑戰大位，新北市長朱立倫8日出席新北市藥師佛文化節時表示，現代社會已經不需要宮廷政治、密室協商，只有民意能夠決定國民黨未來怎麼走；出席同場活動的吳敦義則說「我沒有意見」、「謝謝」，匆匆離開。

8日活動，吳敦義比朱立倫提前一個小時到場，被問到日本因為核食公投反對台灣加入CPTPP，吳說，日本的態度可以理解，但是「核食」關係到台灣人的健康，不能不慎重。

不過吳被問到2020是否會與江啟臣搭配選總統，吳敦義說「我沒有意見」、「謝謝」匆匆離去。

與吳敦義錯開的朱立倫約莫上午10時30分左右抵達，被問到57歲算不算中生代，朱立倫說，不管是誰哪一代都不重要，最重要是獲得民眾支持能跟人民站在一起，現在民意最重要的就是拚經濟，如果把台灣經濟拚好、建設做好、民生議題、兩岸的和平，相信國民黨有這個能力，有這個決心，在經歷過去失敗後一定跟人民站在一起。

有人喊出立委江啟臣、蔣萬安搭配參選，朱立倫說，國民黨人才濟濟，希望有更多新生代出來為人民打拚，不管是總統、副總統、行政院長，或各部會首長都可以。

朱立倫強調，一切都要跟民眾搭在一起，不需要宮廷政治或密室協商決定誰配誰，只有民意來決定國民黨該怎麼走，國民黨改造非常重要，自我建設跟自我心靈改造也都非常重要。

朱立倫說，決定時間早晚黨中央自有考量，最重要能讓大家看到國民黨改革決心，也要新選上的每一位市長、縣長好好做好市政工作，未來不管在哪個角色，展現站在人民那邊。

至於柯文哲是否影響國民黨布局，朱立倫說，不要管誰去影響誰，民進黨失敗不代表國民黨成功，不管有沒有其他政黨出來，只要願意努力、願意改革、願意有決心走出一條路，誰出來都一樣。

朱立倫說，25號前是他新北市長，要珍惜為市民服務的機會，以後就是市民，隨時大家要問什麼問題，都可以把他想法報告出來。

(中時 )