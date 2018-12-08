2018藥師佛文化節 千僧祈福解憂煩惱空

2018藥師佛文化節8日在板橋體育館登場，場面盛大。（葉德正攝）

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2018藥師佛文化節8日在板橋體育館登場，集結全國百間寺院、海內外上千位僧眾參與藥師佛祈福法會，齊修藥師法門與募集百萬藥師經，市長朱立倫則受邀出席佛前供燈祈願儀式祈求台灣無災無難、全民安康幸福。

朱立倫表示，佛教是台灣民眾重要的信仰，新北市佛教徒就超過140萬，佛教崇尚心靈的平和與寧靜，不僅可以安定人心，更能為社會帶來祥和，希望透過祈願活動，凝聚眾人善念，共創台灣幸福美好未來。

民政局表示，今年的活動主軸有「內場法會區」、「外場活動區」、以及「網路雲端」祈福，內場「藥師祈福大法會」，有來自中國大陸、澳洲、新加坡、日本、美國等地佛教長老法師，共同響應千僧齊修藥師法門及共授八關齋戒，還有數千信眾也一同參與供燈祈願，為自己及家人親友祈求無災無難。

外場的「反毒宣導區」，以互動、體驗的方式進行宣導，有親子反毒造型氣球製作、反毒成果分享站、幼兒反毒喵喵可愛造型帽製作、兒歌唱遊表演、及反毒情境桌遊體驗等攤位，許多大小朋友都在遊戲中了解反毒的重要性。

民政局長江俊霆表示，法會中千位僧侶也將網路募集的「百萬藥師經，千萬藥師咒」迴向給十方大眾，在藥師佛十二大願的功德護佑之下，得以消災解厄、遠離憂愁，並凝聚眾善之力來轉化負能量，為民眾祈福，希望能在藥師佛的護佑下，全民喜樂安康。

(中時 )

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