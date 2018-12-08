要求國人別再發言刺激日本 謝長廷遭轟：捧日代表

2018年12月08日 12:16 中時電子報 邱珮畇

日本外務大臣河野太郎7日表示，台灣通過反對日本食品進口解禁公投，將無法加入跨太平洋夥伴全面進展協定(CPTPP)。我駐日代表謝長廷表示，將全力預防最壞的結果發生，也希望國人不要再繼續刺激日本。新聞露出後，PTT網友群情激憤留言狂噓，轟一直媚日根本是「舔日代表」。

駐日代表謝長廷昨表示，將繼續與日本加強溝通，也希望少數國人不要再繼續刺激日本。例如：日本不敢啦、他們自己也吃虧啦、進退維谷等等，這樣刺激沒有意義，如果日本又祭出制裁，引發國內反彈，台日衝突只會不斷增加。

謝長廷說，日本食品開放進口問題，全世界都在放寬，只有台灣因公投加重了限制，他這幾日參加很多活動，包括昨日出席在台日親善協會遇到福島的國會議員都在抱怨，他也是費盡口舌耐心說明。

新聞露出後，PTT網友狂噓，貼文的網友說「雖然我是投下贊成進口的一方，但是我們駐日代表到底是領誰的薪水啊?感覺是日本國台辦的感覺」其他網友也留言「台灣助日代表」、「漢奸」、「92共識不能吞，但核食給我吞下去，這就是民進黨」、「從助日代表進化成舔日代表」、「日本國務大臣謝長廷」、「他到底領誰的錢啊？領日本人的？」、「你薪水是領日幣嗎？」、「小夫是日本駐台代表嗎」、「升級成捧日代表了」。

(中時電子報)