NBA》杜蘭特排不進聯盟前五 美球評崩潰!

勇士隊杜蘭特(中)持球進攻。（美聯社資料照）

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中時電子報

即使年底將滿34歲，詹姆斯(LeBron James)仍被視為聯盟第一人，排在其後的是勇士隊柯瑞(Stephen Curry)，他的隊友杜蘭特(Kevin Durant)非但被踢出「天下第一」爭奪戰，甚至連「天下前五」都有可能不保。

場均29.8分、7.8籃板、6.3助攻、1.1阻攻，投籃命中率52%，這個數據如果不說，看起來跟詹姆斯幾乎沒分別，杜蘭特其實已經是這麼強的球員了。然而ESPN球評凱勒曼(Max Kellerman)認為杜蘭特恐怕還排不進天下前五，在他之前的至少還有里歐納德(Kawhi Leonard)、一眉哥戴維斯(Anthony Davis)、阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)。

快嘴球評史密斯(Stephen A. Smith)聽了當場翻白眼：「大家都知道這個時代是屬於射手的時代，你居然把那些莫名其妙的人排在杜蘭特前面！你把柯瑞往前排不就是因為他很會投籃嗎？為何杜蘭特的排名只有這樣？」

凱勒曼認為投籃沒那麼重要，他居然還表示：「如果打輸這場球賽宇宙就會滅亡，我的最後一擊會交給魔術強生而不是柯瑞。」

史密斯再度崩潰大吼著要把凱勒曼踢出節目錄影：「這是投籃耶，你不給柯瑞投，給魔術強生？你該被停職停薪，你這根本是瀆神！要我選幾百次都是選柯瑞！」

勇士本季進攻評比116.5分是全聯盟之冠，但是杜蘭特不在場上的時候會跌至105分，相當於聯盟倒數第5，跌幅比柯瑞退場時還大。可見杜蘭特只是身處勇士而被低估了，他雖然沒有柯瑞那樣的三分球，但是身高優勢讓他更加難以阻擋，怎麼說也該是保證聯盟前五的戰力。

(中時電子報)

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