美艦挑戰俄主權 卻遭譏「光速逃」

2018年12月08日 12:22 中時電子報 馮英志

美俄關係正當《中導條約》與烏克蘭問題緊張持續上升，一艘美導彈驅逐艦5日宣稱將在日本海彼得大帝灣附近航行，聲稱此舉是要維護美國「自由航行」；但俄方表示該艦並未駛入俄國領海，譏笑根本是「光速逃」。

俄國防部表示，麥康貝爾號並沒有接近俄羅斯領海，在俄方艦艇和軍機的緊盯之下，該艦試圖以最快速度逃離。

據俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）等媒體報導，美國海軍導彈驅逐艦「麥康貝爾號」（McCampbell）5日航行至俄羅斯的彼得大帝灣附近，該處為俄太平洋艦隊的基地。

美國太平洋艦隊發言人邁克馬爾（Rachel McMarr）聲稱，美軍此舉旨在挑戰「俄羅斯過多的海事主張，同時維護美國及其他國家合法使用海洋的權利和自由」。他表示，此舉並非針對俄國或其他國家，且與現今烏俄緊張局勢無關。

但俄羅斯似乎沒把美方的示威放在眼裡。俄羅斯國防部發言人伊戈爾科納申科夫（Igor Konashenkov）6日表示，麥康貝爾號並沒有接近俄羅斯領海，這艘軍艦和俄領海最近的距離超過100多公里，俄太平洋艦隊的「特里巴特斯海軍上將號」也在近距離全程跟隨監視，完全掌握該艦行動。

伊戈爾科納申科夫還諷刺地表示，「在俄方艦艇和軍機的緊盯之下，美國的驅逐艦試圖以最快速度逃離；現在則是在距離俄羅斯海岸超過400公里遠的地方『展示自己的勇敢』。」

俄方認為整個彼得大帝灣，包括其在海參崴的太平洋艦隊基地都是俄羅斯的領土。但美國不承認俄羅斯關於海洋的主張，並認為俄方對海洋的管轄範圍已經遠遠超過國際法規定的「距離海岸線12英里」的範圍。

(中時電子報)