美艦挑戰俄主權 卻遭譏「光速逃」

美國海軍導彈驅逐艦「麥康貝爾號」（McCampbell）5日航行至俄羅斯的彼得大帝灣附近，宣稱行駛自由航行。圖為麥康貝爾號（圖／麥康貝爾號臉書專頁）

友善列印
中時電子報

美俄關係正當《中導條約》與烏克蘭問題緊張持續上升，一艘美導彈驅逐艦5日宣稱將在日本海彼得大帝灣附近航行，聲稱此舉是要維護美國「自由航行」；但俄方表示該艦並未駛入俄國領海，譏笑根本是「光速逃」。

俄國防部表示，麥康貝爾號並沒有接近俄羅斯領海，在俄方艦艇和軍機的緊盯之下，該艦試圖以最快速度逃離。

據俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）等媒體報導，美國海軍導彈驅逐艦「麥康貝爾號」（McCampbell）5日航行至俄羅斯的彼得大帝灣附近，該處為俄太平洋艦隊的基地。

美國太平洋艦隊發言人邁克馬爾（Rachel McMarr）聲稱，美軍此舉旨在挑戰「俄羅斯過多的海事主張，同時維護美國及其他國家合法使用海洋的權利和自由」。他表示，此舉並非針對俄國或其他國家，且與現今烏俄緊張局勢無關。

但俄羅斯似乎沒把美方的示威放在眼裡。俄羅斯國防部發言人伊戈爾科納申科夫（Igor Konashenkov）6日表示，麥康貝爾號並沒有接近俄羅斯領海，這艘軍艦和俄領海最近的距離超過100多公里，俄太平洋艦隊的「特里巴特斯海軍上將號」也在近距離全程跟隨監視，完全掌握該艦行動。

伊戈爾科納申科夫還諷刺地表示，「在俄方艦艇和軍機的緊盯之下，美國的驅逐艦試圖以最快速度逃離；現在則是在距離俄羅斯海岸超過400公里遠的地方『展示自己的勇敢』。」

俄方認為整個彼得大帝灣，包括其在海參崴的太平洋艦隊基地都是俄羅斯的領土。但美國不承認俄羅斯關於海洋的主張，並認為俄方對海洋的管轄範圍已經遠遠超過國際法規定的「距離海岸線12英里」的範圍。

(中時電子報)

文章來源：USS McCampbell "Challenges" Russia's "Excessive" Claims in Sea of Japan

文章來源：Russian Military Tracks US Destroyer in Sea of Japan - MoD

英建造新一代無畏級戰略核潛艦 2…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。