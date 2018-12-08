四川公車17傷爆炸案嫌犯落網　傷者：逮到壞人才安心

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旺報
賴志昶

四川省樂山市夾江縣焉城鎮5日有輛公車發生爆炸，導致17人受傷。警方調閱監視器後發現，夾江縣順河鄉前進村44歲的農民盧仕兵涉有重嫌。夾江警方案發後，立即展開偵查，最終於7日17時左右，在洪雅縣三寶鎮聯合村抓獲盧姓嫌犯。

「夾江公車爆炸案」發生時，公車車身玻璃碎裂一地，爆炸傷及17名民眾。據《澎湃新聞見》報導，案發當時，夾江縣人民醫院住院部中有多名傷者，其中有人臉部與腿部都被劃傷。一名傷者表示，他剛上車沒多久就遇到爆炸，沒注意到引爆炸藥的嫌犯，根本不知道發生什麼事。

夾江中醫院另一名傷者指出，她當天帶著孫子在外面玩，跟孫子上車沒多久後，就「轟」一聲發生爆炸，隨後整個車廂都被濃煙淹沒，她趕緊抱著孫子下車，沿途看到許多人受傷，有些傷重人士傷口血肉模糊，場面怵目驚心。

另一名陳姓傷者指出，她也是剛上車不久就爆炸，頭部被飛物擊中，腦袋一直「嗡嗡嗡」作響，不過還是聽到外頭有人喊著「車爆炸了，車上的人快下去」，趕緊從前門逃下車的。

陳姓傷者說，壞人沒落網時，總覺得十分不安心，「感覺這人還在身邊一樣」。

警方指出，盧嫌落網後經初步審訊，對犯罪事實供認不諱；目前，詳細案情仍帶進一步調查釐清。

(旺報 )

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