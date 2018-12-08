影》毒蟲巧遇警遭毒友丟包 掉出安毒被逮

毒蟲巧遇警遭毒友丟包，掉出安毒被逮。(蔡依珍翻攝)

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毒蟲巧遇警遭毒友丟包，掉出安毒被逮。(蔡依珍翻攝)
毒蟲巧遇警遭毒友丟包，掉出安毒被逮。(蔡依珍翻攝)

42歲許姓毒蟲和友人一起到桃園訪友，沒想到巧遇警察，慘遭開車的毒友丟包，面對警方盤查，還不小心掉出安毒，一度辯稱不知道是什麼，警方帶回檢測發現是毒品，許男才坦承吸毒，訊後被依毒品罪嫌移送。

桃園警分局龍安派出所所長黃建生與警員李騰崴巡邏時接獲民眾報案，指稱德華街有車輛違停，堵住公寓大門影響住戶出入，請警方派員勸導，駕著巡邏車到場時，違規車輛連忙離去，警方下車查看，發現公寓樓梯間有名男子神色慌張往樓上跑，連忙攔下盤查。

毒蟲巧遇警遭毒友丟包 掉出安毒被逮

42歲許姓男子向警方供稱，與友人開車到桃園來找朋友，自己先上樓發現友人沒跟上，下來查看就發現警察來了、朋友跟車子卻不見蹤影，員警陪同許男到其所稱朋友家，該住戶卻表示不認識許男及其友人，許男當場啞口無言，配合盤查時，又從口袋掉出一包結晶體，面對警方詢問，許男稱不知內容物是什麼。

警方將許男帶回警所，以試劑測試，確認結晶體是二級毒品安非他命共0.52公克，許男百口莫辯，才坦承該毒品是自己準備施用的，應友人之邀到德華街找朋友，自己上樓後，友人可能發現有警車靠近就先駕車離開，他下樓沒處跑、只好躲在樓梯間，沒想到最後還是被逮了，警詢後依毒品危害防制條例移送桃檢偵辦。

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(中時 )

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