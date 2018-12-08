名嘴胰臟癌病逝 醫師提醒這類人需多加留意

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中時
林周義

名嘴劉駿耀傳出昨（8日）因胰臟癌病逝。根據國健署癌症登記年報統計，胰臟癌在2015年共奪走國內近2000人的性命。醫師提醒，胰臟癌最明顯的危險因子為糖尿病，罹患糖尿病3年以上者，患上胰臟癌的風險為一般人的3至5倍。若血糖突然失控，就需多加留意。

胰臟癌為我國十大死因之一，成大醫院外科部醫師沈延盛表示，大部分人確診為胰臟癌時，往往已是第4期，約佔總數的6成。確診時為前2期、第3期者，則各佔約2成2。近幾年因治療方式進步，在英、美的5年存活率已由5%升至7.7%。

國健署統計，我國的糖尿病患者共約200多萬人。沈延盛表示，因胰臟癌較為耗糖，身體會產生出較多的糖，促使血糖上升，因此胰臟癌患者中，約有半數伴有血糖突然增高的問題。若突然血糖控制不好，就應進行內視鏡超音波、電腦斷層檢查。

究竟是糖尿病導致胰臟癌，或是胰臟癌導致糖尿病？目前在研究上並無明顯證據。沈延盛表示，除了糖尿病患者，一般民眾若突然上腹疼痛、背痛，經胃鏡檢查發現沒問題，卻仍舊疼痛，應當心是否為胰臟問題的合併現象，前往專科就醫。

沈延盛提醒民眾，為預防胰臟癌發生，應遠離吸菸、喝酒，若出現血糖失控、腹痛、背痛等問題，應尋求專業協助。飲食方面，越是新鮮的蔬果，抗氧化、代謝效果越佳，可預防身體發炎，避免癌症找上門，鼓勵民眾多吃。

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

(中時 )

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