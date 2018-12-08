候鳥報到！華江雁鴨季逾千人迎「嬌客」

2018年12月08日 15:35 中時 吳堂靖

華江濕地埃及聖(睘鳥)。（北市動保處提供）

候鳥報到！台北華江雁鴨季8日於華江雁鴨自然公園登場， 現場舉辦賞鳥導覽，帶領大小朋友一覽冬候鳥豐富樣貌，另有葉脈標本製作、濕地生態解說等生態闖關活動，不少民眾高舉相機、手機捕捉「嬌客」身影，氣氛熱烈，活動吸引逾千人共襄盛舉。

華江雁鴨季邁入第16屆，今年以「水岸溼地區域共享」為主題，透過生態導覽活動，推廣萬華區人文及自然保育，台北市野鳥學會架設高倍數望遠鏡，並邀請資深賞鳥人在旁解說，宛如一堂大型戶外生態課，大小朋友驚呼連連，直呼「好玩又有趣！」

另外，現場也舉辦多元生態闖關活動，如葉脈標本製作、濕地生態解說、水質檢驗操作示範及蝴蝶食草與幼蟲活體展示等，台北鳥會也推出按讚送鳥貼紙與賞鳥導覽活動，氣氛熱烈。

北市動保處長宋念潔表示，華江雁鴨自然公園位於大漢溪與新店溪匯流處，是北方候鳥遷徙的中繼站，每年9月至隔年4月的過境期，都有數以千計的雁鴨聚集，截至今年10月底，累計調查到87種、5485隻鳥類，包含小水鴨、白眉鴨、花嘴鴨等雁鴨，展現豐富生態面貌。

北市動保處表示，8日、9日於龍山寺捷運站1號出口旁，提供接駁車服務至活動現場，自上午8時至下午5時，每30分鐘一班，歡迎民眾多加利用。

(中時 )