遼寧老人不聽勸墜冰湖入不治 23歲消防員救援遇崩塌犧牲

2018年12月08日 13:11 旺報 賴志昶

遼寧省鞍山市二一九公園7日一名老人墜入勞動湖冰窟中，附近民眾趕緊報警求救。鞍山消防支隊人員到場後，趕緊為墜湖老人穿戴上救生物品，過程中冰面大面積坍塌，造成一名23歲的消防隊員李鐵犧牲。受困男子被救上岸後，送往醫院仍不幸身亡。

據《北京青年報》報導，鞍山消防支隊指出，7日7時接到通報後，立即調派直屬中隊出動2輛消防車12名指戰員趕赴現場救援。救援人員到場後，發現老人墜入湖心處的冰窟，由於事發當時氣溫達攝氏零下15度，冰面又有坍塌危險，情況相當危急。

消防人員組成小組開始救援工作，並逐步接近受困民眾，將救生器材為其戴上。不料，突然遇上冰面大面積坍塌，一名年輕消防員不幸落水，經搶救無效過世。

報導指出，事發當天是鞍山市入冬第一場雪，之前二一九公園的勞動湖並為結冰。目擊民眾表示，墜湖老人距離岸邊大約50公尺，不停掙扎，試圖自己爬上岸，但都沒有成功。有其他市民向媒體表示，有人在事發前奉勸老人不要隨意在湖上走動，但對方並未聽勸，導致憾事發生。

參與救援的藍天救援隊隊員指出，被困者救出後，被船載往岸上就耗時1小時左右，後經救護車送往醫院，最終仍不幸身亡。

知情人士指出，2名落水民眾事後分別送往鞍山市中心醫院和鞍鋼總醫院，其中李姓消防員送醫前已經在湖中浸泡40分鐘，到院時已經快沒有生命跡象，搶救到10時左右，仍宣告不治。

(旺報 )