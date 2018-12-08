今晨平地最低溫三芝14.3℃ 下周會更冷

2018年12月08日 15:39 中時 廖德修

受到東北季風影響，今天新北市三芝出現14.3℃的入冬以來平地最低溫。近日會有兩波東北季風，第1波影響至下周一（10日）清晨，10日白天東北季風稍減弱，氣溫回升。緊接著下周二（11日）又另一波較強的東北季風南下影響，將影響至下周五（14日）。

氣象局今天對基隆北海岸、宜蘭及新北、台北山區發布大雨特報，並對除了台北市、南投縣、嘉義市、高雄市以外的18個縣市發布陸上強風特報。因東北風偏強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區，易有8至10級強陣風，台灣含各外島沿海及鄰近海域有較大風浪，海邊活動須注意安全。

下周一白天東北季風稍減弱，各地氣溫略回升，中部以北及花東高溫可來到24至27℃，較為舒適，南部高溫可達28、29℃。迎風面的北部和東半部地區仍有局部短暫雨，中南部地區則大致為多雲到晴的天氣。

氣象局說，下周二東北季風再增強，各地天氣又再度轉涼，最低溫可能出現在中部以北及宜蘭，預料將下探15、16℃，其他地區也相當涼。迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦仍有些零星短暫雨，中南部平地則為多雲到晴的天氣。

氣象專家吳德榮也在個人專欄指出，下周二下午起至下周四（13日）清晨，另一波更強的冷空氣南下，大約比目前這波低2、3度，北台灣再度轉為溼冷。預估台北市低溫約可降至15℃，北台灣沿海空曠地區最低溫則降至13℃左右，再創入冬以來的新低溫。

(中時 )