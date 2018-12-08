今晨平地最低溫三芝14.3℃ 下周會更冷

今晨新北市三芝區出現平地低溫14.3℃，氣象專家說下周會更冷。（資料照／黃世麒攝）

友善列印
中時

受到東北季風影響，今天新北市三芝出現14.3℃的入冬以來平地最低溫。近日會有兩波東北季風，第1波影響至下周一（10日）清晨，10日白天東北季風稍減弱，氣溫回升。緊接著下周二（11日）又另一波較強的東北季風南下影響，將影響至下周五（14日）。

氣象局今天對基隆北海岸、宜蘭及新北、台北山區發布大雨特報，並對除了台北市、南投縣、嘉義市、高雄市以外的18個縣市發布陸上強風特報。因東北風偏強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區，易有8至10級強陣風，台灣含各外島沿海及鄰近海域有較大風浪，海邊活動須注意安全。

下周一白天東北季風稍減弱，各地氣溫略回升，中部以北及花東高溫可來到24至27℃，較為舒適，南部高溫可達28、29℃。迎風面的北部和東半部地區仍有局部短暫雨，中南部地區則大致為多雲到晴的天氣。

氣象局說，下周二東北季風再增強，各地天氣又再度轉涼，最低溫可能出現在中部以北及宜蘭，預料將下探15、16℃，其他地區也相當涼。迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦仍有些零星短暫雨，中南部平地則為多雲到晴的天氣。

氣象專家吳德榮也在個人專欄指出，下周二下午起至下周四（13日）清晨，另一波更強的冷空氣南下，大約比目前這波低2、3度，北台灣再度轉為溼冷。預估台北市低溫約可降至15℃，北台灣沿海空曠地區最低溫則降至13℃左右，再創入冬以來的新低溫。

(中時 )

海東國小99歲校慶 大玩巨型足球… PIKO太郎逛台中花博　與林佳龍大…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。