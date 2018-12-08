NBA》誰說勇士不投三分 19顆三分球轟翻公鹿

柯瑞此役投進4顆三分球，貢獻18分、8助攻。(美聯社)

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中時電子報

儘管杜蘭特9日陷低潮，投14中3，僅拿11分，勇士仍靠全場19顆三分球，終場105比95轟翻地主公鹿，勇奪3連勝，目前18勝9敗，暫跟金塊並列西區第1，不過勇士這場展現強大三分火力，總算能讓總教練科爾安心一點了。

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勇士雖一開賽就靠「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生火力打出14比2猛攻，可是公鹿也在「字母哥」阿提托康波全能發揮下，持續緊咬比分不放，加上杜蘭特上半場手感低迷，4投0中，僅靠罰球拿下2分，也讓勇士打得有點辛苦。

幸好勇士的三分砲火在下半場完全展開，柯瑞、克雷湯普生、傑瑞柯、麥金尼等人輪番投進三分球，幫助勇士擴大領先到兩位數，為了保險起見，勇士主帥科爾讀秒階段仍把主力留在場上，就是不想讓這場客場勝利發生任何意外。

杜蘭特9日手感奇差，全場投14中3，含三分球投6中1。(美聯社)

勇士全隊得分最高的是克雷湯普生，他拿20分、6助攻、5籃板及4抄截，柯瑞18分、8助攻，繼續取代卓雷蒙格林先發位置的伊戈達拉貢獻15分、8籃板，傑瑞柯12分，杜蘭特不僅手感相當冰冷，全場更出現誇張的7次失誤。

公鹿先發5人雖然得分全都上雙，替補陣容卻只拿20分，反觀勇士板凳攻下31分，阿提托康波仍拿22分、15籃板、5助攻、2抄截與2火鍋的全能數據，卻無法扭轉戰局，公鹿全場三分球投38中7，命中率只有難堪的1成84。

(中時電子報)

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