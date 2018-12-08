多家台商策略返台 應對美陸貿易戰不確定性

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中時
李文輝

美陸兩國為避免貿易爭端持續惡化而協商之際，越來越多跡象顯示，受困於美陸貿易戰陰影下的大陸台商，正採取各種避險措施，應對經濟上面臨的不確定性。

美國之音報導，大陸台商製造產品上的標籤是「中國製造」，如果美陸未能達成協議，阿根廷G20習川會定下的90天限期後，台商也同樣面臨關稅將從10％提高至25％的命運。

《日經亞洲評論》5日報導，美陸是台灣兩大交易夥伴，台灣陷於美陸貿易戰很難避免受波及，國發會主委陳美伶透露，大陸台企「即使過去沒有離開中國的打算，現在似乎也開始在這麼做了。」有超過40家台商表達將生產線移回台灣的意願。

美國之音報導援引台灣機械工業同業公會祕書長王正青的話說，台灣是一個小經濟，現在正困於兩個最大經濟之間，「沒有人知道這場貿易戰將持續多久。」

報導稱，對一些公司來說，美陸貿易爭端加速它們原先即為工資高漲及其他成本增加而將生產線轉移到大陸以外地區的計畫，越南、馬來西亞、印尼和印度都是可能地點，將生產線搬回台灣也有可能。

報導說，由於蔡英文總統所屬的民進黨在地方選舉失利是因經濟因素，她會希望被認為能將更多就業帶回台灣，因此將提供包括稅賦和其他優惠的獎勵措施，鼓勵更多公司回台灣。

報導指出，正計畫將生產線搬回台灣的是廣達電腦，由於擔憂貿易戰升級，這家全世界最大的筆記型電腦及伺服器合同製造商，最近宣布，將以1.38億美元在桃園總部附近購買土地及廠房。

《日經》報導，另一家從台中到大陸設廠的台商，世界最大自行車製造商捷安特也宣布，將在台中工業區附近尋找地點設立物流中心，估計可以帶來300到400個就業機會。

此外，iPhone零件組裝公司和碩聯合也在加速將生產線移出大陸的計畫以避開關稅。另一家組裝AirPod及Fitbit的台灣英業達集團子公司英華達表示，該公司早在1990年代即在大陸以外，例如馬來西亞、墨西哥及捷克等地區設廠，那些設施及台灣原有的設施，都可以為該公司調整生產線提供許多彈性。

(中時 )

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