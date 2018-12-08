楊秋興接高捷？韓國瑜回四個字

2018年12月08日 13:22 中時 曹明正

高雄巿長當選人韓國瑜（右二）8日應邀出席高科大合併後首次校慶。（曹明正攝）

高雄巿長當選人韓國瑜8日參加高科大合併後首次校慶，除了提到歡迎上海台商鮭魚返鄉，被問到楊秋興是否接掌高雄捷運董事長，他則回說「還不證實」，針對台北巿長柯文哲說高雄負債3000億是個爛攤子，他表示不會逃避。

針對前一天與上海的台商視訊，韓國瑜說，上海的台商願意組團回到高雄來看投資環境，鮭魚返鄉來考察高雄，他覺得這就是一個非常好的開始，不管怎麼樣，一定要先願意來高雄，對高雄環境了解，才會產生投資興趣。

有關小內閣部分，外傳楊秋興將接高雄捷運董事長，韓國瑜說他還不證實，整個人事底定之後，會儘速跟外界報告。被問到進度？他則回說「電鍋在煮飯，不要一直開鍋，飯不會煮熟」是否周一公布，他透露會晚一點。

台北巿長柯文哲說高雄負債3000億是個爛攤子，韓國瑜強調，一定要面對這個債務，不可能逃避，將來除了做應該做的事，還要加大力度，照顧中低收入戶，偏鄉孩子的營養午餐，但「該做的事不會停，該還的債也會面對」。

校慶致詞時，韓國瑜勉勵學生「立足台灣、胸懷中國、放眼世界、征服宇宙」，隨時做好準備，增強國際移動的能力。他並說2018年海內外都在關注高雄，這是南方崛起，一定要把握機會，如抱持能撈就撈，只會曇花一現。

(中時 )