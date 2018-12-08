黨媒《環時》總編：我為什麼用蘋果手機發帖挺華為？

2018年12月08日 13:40 中時 李文輝

中共黨媒《環球時報》8日在北京舉辦「中美博弈與世界變局」2019年會，《環時》總編輯胡錫進致辭時，以「我為什麼用蘋果手機發帖挺華為？」為題，為他用美國品牌蘋果手機發微博力挺遭美國打擊的中興、華為申辯。他說，大陸是貿易順差大國，中外產品在市場上應享有平等的權利，外國貨不應被歧視，「而且蘋果又沒有惹中國。更何況，我這個蘋果手機應該還是在中國生產的，它裡面融合著中美兩國的共同利益。」

胡錫進表示，他用蘋果手機很多年了，今年4月，美國封殺中興通信，他迅速發微博力挺中興，點讚上萬，但第二天，黑他的帖子出現了。原來我發出去的微博明明白白顯示是用蘋果7發的。「胡錫進用蘋果手機挺華為，好虛偽啊！」當時他很想把蘋果換成中興或華為，起個帶頭作用。

胡錫進說，大半年過去了，就在這周，華為CFO、任正非的女兒孟晚舟在加拿大被扣留。他又用蘋果手機發微博挺華為，結果又有人挑他的矛盾，要求他換手機。這時他的感受是，罵美國歸罵美國，但愛瘋老胡還是要用。為什麼？因為他覺得，如果在這個時候換華為手機，不是個應有的姿態。大陸是貿易順差大國，中外產品在市場上應享有平等的權利，外國貨不應被歧視，而且蘋果又沒有惹大陸。更何況，他這個蘋果手機應該還是在大陸生產的，它裡面融合著中美兩國的共同利益。

胡錫進強調，到了下半年，陸美貿易戰真打起來，他的最大擔心已經不是大陸會受多少經濟損失了，而是大陸千萬別被來自外部的壓力逼保守了，逼左了。他覺得，在貿易戰的逆境中，保持住大陸深化改革開放的大格局，比什麼都重要。

所以最近幾個月，《環球時報》社評的方向出現了調整，一遍遍強調改開的重要性，強調在堅持中共的堅強領導和政治穩定前提下，保持社會內部寬鬆和活力對落實改革開放的現實意義。提出在國家建設正能量的同時，提高全社會對負能量的承受力同樣重要。呼籲解放思想，探討解放思想在深化改開時代的新內涵，不把陸美關係引向冷戰，也是中國大陸的核心利益之一。

(中時 )