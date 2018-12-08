PIKO太郎逛台中花博　與林佳龍大跳《PPAP》

2018年12月08日 15:47 中時 陳淑娥

市府安排吉祥物歐米馬陪同跳舞表演，並致贈一隻大型絨毛玩偶給PIKO太郎。（陳淑娥攝）

花博日本宣傳大使PIKO太郎，8日在台中市長林佳龍陪同下參訪花博后里森林園區，兩人在「聆聽花開的聲音」機械花球前大跳《PPAP》，PIKO太郎表示將持續鼓勵日本及全球民眾參觀花博。

PIKO太郎上午參觀「聆聽花開的聲音」，策展團隊豪華朗機工特別準備問候語及音樂演出，讓他十分驚喜，PIKO太郎更與林佳龍一起在機械花球前大跳洗腦神曲《PPAP》，吸引現場遊客駐足圍觀。

PIKO太郎表示，「聆聽花開的聲音」完全聽不到機械的聲音，外觀猶如一朵真正的花，一路上PIKO太郎展現親民風格，不斷與民眾揮手、比愛心手勢互動，他表示，「Palakaw阿美族馬太鞍部落傳統魚生態池」最令人印象深刻。

林佳龍指出，今年6月前往日本東京宣傳花博，邀請PIKO太郎在花博期間來到台中玩，感謝他赴約與民眾同樂，期望透過他在國際上的知名度與影響力，將台中花博的精神傳達出去。

身為花博日本宣傳大使，會持續鼓勵日本及全球各地民眾參觀花博。市府也安排吉祥物歐米馬陪同跳舞表演，並致贈大型絨毛玩偶，林佳龍則贈送花博領帶給PIKO太郎作為紀念。

(中時 )