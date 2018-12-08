花蓮》照顧員工也照顧部落 山月村感恩燈會捐助在地

由山月村成立的山月村關懷協會，昨晚舉辦「山月村感恩點燈」，員工們換上表演服上台演出。（張祈攝）

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由山月村成立的山月村關懷協會，昨晚舉辦「山月村感恩點燈」，員工們換上表演服上台演出。（張祈攝）
「山月村感恩點燈」活動除了現場演出節目，村長鄭明岡頒發關懷金給受助教會。（張祈攝）

隱身太魯閣國家公園的迷人飯店山月村，由村長鄭明岡帶著數10名員工一同經營，因坐擁山林間，讓人到了就想放鬆，有著「發呆飯店」的別名，村長不只照顧在地原住民及眷屬，對原住民的關懷也拓展到鄰近部落，昨晚舉辦的「山月村感恩點燈」活動，邀請鄰近部落教會、據點一同唱歌跳舞，為創意聖誕樹點燈，也期許明年更加平安。

山月村的靈魂人物鄭明岡村長從事飯店工作20餘年，前飯店本來有意投標山月村，但考量位置在太魯閣國家公園深處，布洛灣台地上，因為產值低，那一年標案沒人敢投標，但他卻對這裡一見鐘情，15年前毅然辭去飯店職位，與太太一起「隱居山林」，經營太魯閣山月村。

所有員工都是太魯閣族原住民，鄭明岡視所有員工為家人，每一個員工的家庭背景統統暸若指掌，他說，感念周邊居民大多從事高危險工作，常有意外事故發生，家中經濟也會受到影響，便萌生成立關懷協會的念頭，起初受到智邦科技公司執行長黃安捷的協助成立「山月村關懷協會」，去年正式在登記為「山月村關懷協會」，經費來自小費、義賣木雕及演唱光碟。

飯店員工除了份內工作外，每個人都要會唱歌跳舞，山月村每天中午、晚上都有演出活動，演出者就是這群員工及眷屬，從國小一年級到成為父母，目前共有3個舞團，從小女孩跳到當媽媽，跟著孩子一起跳，鄭明岡說，有演出就有零用錢，員工都超級愛演出打工。

除了對飯店員工的照顧，山月村也把關懷深入部落，以教會為部落中心，每年聖誕節前夕辦理「山月村感恩點燈」活動，捐助2萬至5萬元不等，讓教會可以發揮照顧居民的功能，今年共有基督長老教會芝苑教會、砂卡噹教會、太魯閣教會、花蓮縣私立聲遠之家、天主教安德幼兒園、新城天主堂、崇德天主堂、華山基金會秀林站、天主教聖馬爾大女修會、崇德真耶穌教會獲贊助。

(中時 )

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