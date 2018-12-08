腿控無誤！韓國瑜自爆國中暗戀長腿妹 成績慘腰斬

韓國瑜自爆國中都在看女生美腿忘了要聽課，成績腰斬，國三進入放牛班。（圖／翻攝中天新聞）

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中時電子報

準高雄市長韓國瑜小時候功課很好，國中前半期，平均還有90分，但因為一雙美麗的長腿，成績腰斬，剩下4、50分直接掉進放牛班，開啟顛簸的求學之路。原來，國中時期情竇初開的韓國瑜，教室裡的坐位剛好在女生後方，前面女同學的一雙長腿就在他眼前，因為實在太吸睛，讓他上課時間都在看那雙腿！

韓國瑜接受媒體專訪時，提到自己國中時期難忘的暗戀，他說，到現在腦子裡還記得那雙腿，但美腿的主人是誰，韓國瑜倒是略過沒提。韓國瑜說，「什麼數學英文全部都丟了，每天只看那雙腿，到現在還記得那雙腿的〝長相〞」，「只看那雙腿，平均成績從90分掉到4、50分，國三就到放牛班了」。看來，那雙腿，真的影響了韓國瑜的人生。

看到美麗的雙腿就「石化」，這不是腿控什麼才是腿控呢？網路溫度計曾經運用大數據揪出腿控星座，第1名就是射手男，第2名是處女男，第3名是摩羯男，而腿控冠軍的射手男，美腿理想型就是李冰冰。對於超級腿控而言，女生顏值高也好，長相普通也無所謂，只要有雙長美腿，一切好說！

(中時電子報)

網路大數據搜出超級腿控的理想型就是大陸女星李冰冰。（圖／翻攝李冰冰微博）
網路大數據搜出超級腿控的理想型就是大陸女星李冰冰。（圖／翻攝《時尚先生》微博）

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