新住民二代新視角 真誠寫出眼中父母

2018年12月08日 15:47 中時 葉書宏

新北市政府教育局今（8）日於信義國小舉辦新住民家庭故事徵文比賽頒獎典禮。（葉書宏翻攝）

新北市政府教育局今（8）日於信義國小舉辦新住民家庭故事徵文比賽頒獎典禮。（葉書宏翻攝）

新北市政府教育局今（8）日於信義國小舉辦新住民家庭故事徵文比賽頒獎典禮。（葉書宏翻攝）

新北市政府教育局今（8）日於信義國小舉辦新住民家庭故事徵文比賽頒獎典禮，選出高中職及國中小計52件優秀學生作品，透過新住民子女的視角寫出父母的故事，從語言及習慣的格格不入到彼此包容、接納，孩子真誠的寫出家庭成員彼此牽連的溫暖情感，也讓讀者對新住民家庭有更深切的理解。

教育局長龔雅雯表示，新北市新住民及子女已逾13萬餘人，人數為全國之冠。因此在推行新住民政策上一向不遺餘力，除了新住民生活適應輔導、醫療生育保健、保障就業權益及人身安全保護外，更致力於提升教育文化、協助子女教養，促進公共參與及多元文化宣導，營造彼此理解、尊重、和諧、共榮的社會。

此次比賽獲得高中職組首獎格致高中謝智文同學，在文中藉由兩岸的火鍋文化差異，點出到台灣後與父親的衝突，直到兩方各退一步，藉著父親結合中、臺滋味的沙茶火鍋才和好，道出親子間互相適應的溫暖故事；國中組首獎林口國中張立謀同學則敘寫母親從被誤認為外勞到成功適應在台的新生活、新工作，情感真摯，描繪出新住民來臺時的困境與努力的成果。

教育局表示，比賽作品篇篇精彩，除舉辦頒獎典禮表揚得獎學生外，更將得獎作品集結成冊，贈送得獎者及相關單位，希望能藉此增進大眾對新住民家庭的認識、理解與尊重，並促進多元文化的理解及社會的和諧。

(中時 )