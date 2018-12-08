歲末壓軸 雙子星流星雨與維爾塔寧彗星報到

2018年12月08日 15:45 中時 廖德修

台北市立天文教育館表示，年度三大流星雨之一的雙子座流星雨，將於14日夜間達到最高峰，每小時約120顆，為全年流星雨之冠。雙子座流星雨除了流星多、速度慢，其流星體來自第3200號小行星法厄同（3200 Phaethon）而非彗星，是目前所知唯一與小行星有關的流星雨。

一般流星雨通常都是某顆彗星因接近太陽使其表面物質蒸發、留在軌道上而引起的；但雙子座流星群的來源卻是第3200號小行星法厄同（3200 Phaethon），受到撞擊或潮汐作用而產生的大量碎片，這是天文界第一次確認小行星與流星雨有關。

法厄同直徑約5.1公里，屬「阿波羅型」近地小行星，即軌道會穿越地球軌道、有時會非常接近地球的小行星，故目前也被歸類為「對地球有潛在威脅的近地小行星（PHA）」之一。

14日當晚流星雨輻射點約於20時升起，但前半夜因受月光影響，故最適合觀察的時段是在13日與14日這兩天的23時之後至天亮前，只要選擇無光害、視野開闊的空曠郊區，用肉眼就能盡情觀賞這場壓軸流星雨。

此外，維爾塔寧彗星（46P/Wirtanen）將於12月16日最接近地球，屆時其亮度估計可達4等，是少有的肉眼可見彗星，在無光害處使用雙筒望遠鏡更容易搜尋。若觀測條件適合，天文館將在周六（15日）晚間觀測室開放時間（19至21時），邀請大家一睹彗星丰采。

(中時 )