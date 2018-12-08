孟晚舟有7本護照？ 「曾是加拿大永久居民」身分曝光

2018年12月08日 14:00 中時電子報 陳舒秦

隨著溫哥華保釋聽證會的公開露面，華為財務長孟晚舟擁有多本護照、曾是加拿大永久居民的多重身分，也隨之曝光。而孟晚舟的律師表示，她願意放棄中國護照和香港特區護照，調自己願意遵照法院決定。外界也認為，一旦罪成，恐面臨30年以上徒刑。為了爭取保釋，辯方律師強調，孟晚舟過去沒有任何犯罪紀錄。她有狀況複雜的健康問題，如高血壓和睡眠呼吸中止症等。

根據美國司法部證詞，孟晚舟是一位擁有龐大財力、試圖逃避美方通緝的女性；還說她擁有「來自包括中國和香港在內，多達7本的護照」。更指孟晚舟曾經取得加拿大永久居民資格，不過據說此身分已於2009年到期。

美方證詞指出，2017年4月左右，孟晚舟和其他華為高級主管意識到美國對華為展開刑事調查，於是開始改變旅行模式，以避開美國當局。

檢方指孟晚舟刻意「避開美國」的說法，辯方以中美貿易局勢緊張、美國國會禁止華為的背景回應說，一個人要是不能理解「美國是（華為）開展業務的敵意場所，那想必是耳朵有問題。」更強調她自25年前在華為擔任秘書以來，為公司的成功自豪，不會棄公司於不顧。

辯方律師馬丁（David Martin）告訴法官，孟晚舟有許多過期的護照，但她現在只有兩本有效護照：一本中國護照和一本香港護照。香港護照在她遭逮捕時，已由加拿大政府收走。她的中國護照正從中國寄來，也已準備交出。

辯方指出，孟晚舟早在15年前第一次訪問溫哥華之後，成為加拿大永久居民，後來在2009年到期。她曾持有BC健保卡、身分證和社會保險號碼。

辯方還出示照片，顯示孟晚舟全家在溫哥華的生活。孟晚舟和丈夫曾在溫哥華買房，孟晚舟目前與丈夫和10歲女兒同住。她的前一次婚姻生下3個兒子，現在分別是14，16和20歲。

(中時電子報)