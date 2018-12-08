中市立委補選競爭激烈 藍營7人拚民調

2018年12月08日 14:16 中時 盧金足

前民政局長王秋冬表示，地方認為他與新當選台中市長盧秀燕形象相近，選民認同度高，有信心為國民黨拿下立委席次。（圖／王秋冬服務處提供）

國民黨台中市黨部舉辦第9屆區域立委台中市第五選舉區（北、北屯區）缺額補選黨內登記，計有沈智慧、賴順仁、王秋冬、陳成添、唐國泰、蔡錦隆、洪子傑等7人參加登記，中央黨部7日舉行民調說明會，8、9日兩日展開民意調查，10日公布民意調查結果，12日提議徵召名單提報中央常務委員會，登記參選的人選都把握宣傳時間衝人氣。

國民黨展開提名台中市第五選區立委補選作業，曾擔任行政院中部辦公室執行長、北屯區市議員的唐國泰，出身北屯區陸光九村的眷村，家境不寬裕，憑著堅強毅力、國中開始自立、打工賺學費減輕父母經濟重擔，「自己只有一種信念，拚！就對了！」

唐國泰強調，台灣資科技訊應用及建設、還有很大進步空間，將以自己資訊專業，積極推動相關科技產業，以期引進並帶來商機龐大，協助青年創業機會。延續前台中市長胡志強基礎建設，首先改善74號快速道壅塞，推動北屯巨蛋動工，並積極與新當選的台中市長盧秀燕配合、爭取各項重大公共建設，營造台中市民更多幸福感。

唐國泰表示，經過「韓流」效應，未來政治工作者更應該正視民意需求，為民謀福，才是民眾真正想要支持的對象，未來針對台中空氣汙染、捷運建設、創造觀光經濟、社福及高齡照護、推動青年創新就業及落實10項公投結果，都會將可以逐步落實及推動。

市議員連任成功的陳成添力圖更上一層樓，他表示出身基層，一路從鄰長、里長、到市議員，近30年時間，扎實服務不曾間斷，強調與盧秀燕擔任立委後即設聯合服務處，攜手為台中市努力服務。

前民政局長王秋冬曾擔任3屆議員、6年政務官經驗，戶政業務績優多次榮獲全國第1名，地方認為他與盧秀燕形象相近，選民認同度高，有信心為國民黨拿下立委席次。

市議員賴順仁表示，在北屯地方服務20年，深耕基層了解市民所需，北北屯立委應由地方民代出身才能確實爭取建設。

市議員沈佑蓮推薦姊姊沈智慧，曾擔任6屆立委，對立法嫻熟無需適應立即上手，可在國會強力監督。此外前立委蔡錦隆、曾參加市議員初選的洪子傑等人也力拚支持度。

(中時 )