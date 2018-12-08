民進黨新主席如何大破大立 扁：總統初選提名沒有現任優先

2018年12月08日 14:24 中時 曾薏蘋

九合一選舉民進黨大敗，身兼黨主席的蔡英文總統辭去黨主席後，黨內將辦理補選；前總統陳水扁今在臉書「新勇哥物語」表示，總統初選提名沒有現任者優先的慣例，現任總統循求連任也要參加黨的提名程序。新任黨主席才能「大破大立」。

此外，陳水扁還說，「台灣價值」，必須落實被總統蔡英文說是「台灣共識」的「台灣前途決議文」，大聲說出放棄一個中國。

民進黨目前由基隆市長林右昌擔任代理黨主席，民進黨規劃，明年1月展開新任黨主席選舉。前總統陳水扁今天在「新勇哥物語」提出他對民進黨新主席的期勉，他認為，新任黨主席應該做到5件事，才能使民進黨「大破大立」。

陳水扁化身的「勇哥」表示，5項對新主席的期勉是，第一，「台灣價值」，必須落實被總統蔡英文說是「台灣共識」的「台灣前途決議文」，大聲說出放棄一個中國。

第二，「黨內民主」，黨員參與公職候選人的初選提名，應占30%以上比例，並廢除沒有排藍的全民調；第三，「黨團自主」，立法院黨團立委應扮演監督制衡的角色功能，不能淪為一言堂，成為行政部門的橡皮圖章。

第四，則是「總統初選」，陳水扁說，總統初選的提名，不應有現任者優先的慣例，就算是現任總統循求連任，也要參加黨的提名程序。

第五，「黨政分際」，不管是黨政同步，或是以政領黨，皆不可違背黨政分際，黨代表大會提案也不能被吃案。

(中時 )