竹林中學校慶 歡慶50周年

2018年12月08日 15:50 中時 葉書宏

新北市私立竹林中學慶祝創校50周年，今（8日）上午9時許在校內大禮堂隆重舉行慶祝大會。（葉書宏翻攝）

新北市私立竹林中學慶祝創校50周年，今（8日）上午9時許在校內大禮堂隆重舉行慶祝大會。（葉書宏翻攝）

新北市私立竹林中學慶祝創校50周年，今（8日）上午9時許在校內大禮堂隆重舉行慶祝大會。（葉書宏翻攝）

新北市私立竹林中學慶祝創校50周年，今（8日）上午9時許在校內大禮堂隆重舉行慶祝大會。（葉書宏翻攝）

新北市私立竹林中學慶祝創校50周年，今（8日）上午9時許在校內大禮堂隆重舉行慶祝大會，同時辦理園遊會、愛心義賣及各項體育競賽，校園內人潮湧動，為建校50年大生日共同歡慶。

竹林創校50周年慶祝大會，首先由附設幼兒園的太鼓表演登場；竹林創校由幼兒園，進而小學，擴及中學，慶祝大會由幼兒園的太鼓表演開始，展現從幼兒到青年，一路為國家培育棟樑的教育志業，深具意義。幼兒園小朋友活潑稚嫩的聲音，整齊劃一的動作，小小太鼓，震天價響，現場充滿喜慶氣氛。緊接著由高一同學帶來創意健康操表演，年輕學子展現青春活力，發揮高度創意，令人精神為之一振。

顏麗珠校長於大會中致詞表示，竹林創校滿半世紀，從9月就開始為慶祝50校慶展開系列活動，與各界朋友分享竹林的喜悅，也期許與全體師生一起再創竹林未來的高峰。董事會丘寧世董事長則以書面稿慶賀校慶，致詞中指出，竹林致力培育「正正當當做事、堂堂正正做人」的竹林人，畢業五萬校友在社會的表現，都是竹林的驕傲。

竹林中學50年、竹林國小60年，我們繼承光榮的歷史，也將締造更燦爛的未來。竹林家長會副會長莊世英上台致詞表示，看到孩子在竹林的蛻變、成長，感恩竹林的栽培、感謝師長的教導，也期待竹林下一個美好的50年。

大會中特別頒獎表揚竹林第三屆傑出校友，期許在校生能透過典範學習，立志做一個堂堂正正的好國民。傑出校友李河泉致詞表示，竹林有三好：好老師、嚴教及關懷，好同學、40年感情依舊，好教養、影響學生未來甚鉅，自己的孩子也念竹林，，相當感謝竹林的栽培。

校友吳致寧則指出，自己得獎後深思獲得這項榮譽之因，她認為國中到高中六年的竹林教育，一個良好的讀書環境、紀律和禮貌，是讓她成為一個好人，一個真誠面對自己並知道自己要成為甚麼樣的人的重要因素，願以此分享給學弟妹共勉。慶祝大會最後在切下生日蛋糕，全體大合照後圓滿完成。

(中時 )