元大幸褔日偏鄉學童提前歡度耶誕

元大文教基金會舉辦「元大幸福日」活動，邀中部地區200名弱勢孩童提前歡度耶誕。（林欣儀攝）

友善列印
中時

提前歡度耶誕節，也關心偏遠地區的孩童，元大文教基金會8日在亞洲大學舉辦「元大幸福日」活動，共有超過百位志工陪伴中部地區9所學校或社福團體的孩子度過開心的一天，特別的是，志工王嘉儀、李詩琪、王宇晟以前曾是受關懷孩童，現在有能力了、決定回饋社會。

曾是彰化縣最迷你的偏遠學校、二林鎮廣興國小一度面臨廢校，目前全校有40名學生，其中33人都參加「元大幸福日」，與經歷過921震災與88風災受損嚴重的南投信義鄉新鄉國小孩子、中部地區社福團體的受照顧孩童提前歡度耶誕節。

在志工哥哥、姊姊帶領下，孩童們開心在亞大校園的草地上玩耍、競賽與闖關，建立起友誼，接著還參觀亞大現代美術館，度過開心的一天。元大文教基金會執行長楊荊蓀表示，前董事長杜麗莊人在2012年春節前夕邀育幼院童到百貨公司挑選新衣新鞋，傳達她對孩子的關愛，也開啟幸福日活動，7年來，活動從每年1場擴充至3場，已有3800名學童受惠。

特別的是，到場擔任志工的王嘉儀、李詩琪、王宇晟曾經獲元大「夢想起飛計畫」清寒助學金幫助，現在有能力，決定回饋社會。王宇晟說，看到這些孩子、就像看到兒時的自己，對各式新奇事物充滿好奇、有學習的渴望，也深深感覺到施比受更有福。

除陪伴弱勢孩童度過寓教於樂的一天，元大文教基金會也贈送「大禮包」給200名學童，盼讓他們感受專屬的幸福。

(中時 )

竹林中學校慶 歡慶50周年 95無鉛汽油疏失盡力善後 中油獲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。