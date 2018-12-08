元大幸褔日偏鄉學童提前歡度耶誕

2018年12月08日 15:50 中時 林欣儀

提前歡度耶誕節，也關心偏遠地區的孩童，元大文教基金會8日在亞洲大學舉辦「元大幸福日」活動，共有超過百位志工陪伴中部地區9所學校或社福團體的孩子度過開心的一天，特別的是，志工王嘉儀、李詩琪、王宇晟以前曾是受關懷孩童，現在有能力了、決定回饋社會。

曾是彰化縣最迷你的偏遠學校、二林鎮廣興國小一度面臨廢校，目前全校有40名學生，其中33人都參加「元大幸福日」，與經歷過921震災與88風災受損嚴重的南投信義鄉新鄉國小孩子、中部地區社福團體的受照顧孩童提前歡度耶誕節。

在志工哥哥、姊姊帶領下，孩童們開心在亞大校園的草地上玩耍、競賽與闖關，建立起友誼，接著還參觀亞大現代美術館，度過開心的一天。元大文教基金會執行長楊荊蓀表示，前董事長杜麗莊人在2012年春節前夕邀育幼院童到百貨公司挑選新衣新鞋，傳達她對孩子的關愛，也開啟幸福日活動，7年來，活動從每年1場擴充至3場，已有3800名學童受惠。

特別的是，到場擔任志工的王嘉儀、李詩琪、王宇晟曾經獲元大「夢想起飛計畫」清寒助學金幫助，現在有能力，決定回饋社會。王宇晟說，看到這些孩子、就像看到兒時的自己，對各式新奇事物充滿好奇、有學習的渴望，也深深感覺到施比受更有福。

除陪伴弱勢孩童度過寓教於樂的一天，元大文教基金會也贈送「大禮包」給200名學童，盼讓他們感受專屬的幸福。

(中時 )