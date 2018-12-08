95無鉛汽油疏失盡力善後 中油獲「消費者品牌」調查肯定

中油獲《管理雜誌》「消費者品牌」調查肯定。(中油提供)

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中油表示，繼今(107)年6月榮獲《讀者文摘》頒發「信譽品牌白金獎」，日前再度成功獲得《管理雜誌》「消費者心目中理想品牌」第一名(加油站行業)。顯見即使先前爆發95無鉛汽油品質疏失，但因主動揭曉、盡力善後，加上長期的加油站服務品質努力，仍獲得消費者肯定。

中油強調，未來除貫徹維持穩健服務品質，改善硬體環境設備，也將積極推動加油站轉型，目標將加油站規劃成為「產能、儲能、用能」的智慧綠能站，以結合在地環境、融入民眾生活，迎接下個世代的改變

中油以全台621個直營加油站、1,300家加盟據點的通路領先優勢，在國內油品市場取得80％領先市佔率。因此，在《管理雜誌》的消費者意見調查中，以71％「心占率」獲得並為各行業中唯一「心占率」超過70％的品牌。

中油指出，72年來 秉持「品質、服務、貢獻」的經營理念，致力品管油品品質以及強化服務。106年推廣公廁精進計畫，形塑優質的如廁文化；107年6月起，自營加油站提供Apple Pay、Samsung Pay及Google Pay付款方式。配合政府綠能政策，啟動太陽能發電系統、電動機車電池交換站建置，藉以支持提升民眾應用便利性。

另，舉辦「點亮心光 加倍發光」愛心點數公益活動，讓合作之社福機構持點數至加油站兌換所需生活用品，以期回饋社會關懷照顧心意。

(工商 )

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