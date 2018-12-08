冬季東方美人茶比賽 峨眉茶農盧鎮男獲特等獎

2018年12月08日 15:55 中時 莊旻靜

準新竹縣長楊文科（左）8日上午至峨眉鄉農會，恭喜東方美人茶冬茶新科茶王盧鎮男獲得特等獎。（莊旻靜攝）

東方美人茶（膨風茶）優良茶比賽一向是新竹縣茶業界盛事，不少茶農、相關人士在比賽結束後，品評獲獎茶。（莊旻靜攝）

107年度新竹縣冬季東方美人茶（膨風茶）優良茶比賽8日落幕，今年特等獎由峨眉茶農盧鎮男一舉奪下，盧鎮男種茶經驗40多年，首度獲得特等獎，準新竹縣長楊文科8日上午也至峨眉鄉農會祝賀。

盧鎮男在峨眉鄉富興村成長，承襲父親志業共同種茶，對於得獎開心但相當低調，僅說認真種茶。峨眉鄉農會總幹事郭素玉表示，盧鎮男為人老實勤勉，過去最佳名次為頭等，父子兩代種茶，首度獲特等獎，成為新科冬茶的茶王。

準新竹縣長楊文科為峨眉鄉人，而東方美人茶比賽一向是北埔、峨眉地區盛事，楊文科一早也前往參與，並祝賀盧鎮男一舉得獎。盧鎮男拿下特等，也打破前任茶農徐耀良4度蟬聯紀錄，徐耀良維持優異成績，也拿下頭等獎一、頭等獎六。

擔任評審的茶業改良場副研究員陳俊良表示，今年茶葉品質優異，因此除了頭等一至六名之外，頭等共取17名。今年冬季東方美人茶優良茶比賽共有470點參賽，未入圍137點，淘汰率為29.1％。

此次比賽評選出特等獎1名、頭等獎17名、貳等獎19名、參等獎23名、優良獎3花37名、2花92名、1花144名，特等獎盧鎮男、頭一徐耀良、頭二姜禮杞、頭三徐耀良、頭三姜金域、頭五江慶中、頭六徐宥杰。

比賽從12月5日起一連4天在峨眉鄉農會舉辦，縣府聘請茶業改良場專家擔任評審，依據外觀（形狀色澤）、香味（香氣、滋味）、水色等項目評分，以裸茶方式抽取茶樣評鑑，評鑑完畢後統一分級包裝，避免人為抽樣或茶樣混充，影響評鑑結果。

新竹縣政府農業處長邱世昌、新竹縣農會總幹事劉德威、郭素玉、北埔鄉農會總幹事莊烘岡等人均出席此場盛事。

(中時 )