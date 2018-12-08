受害女單獨留下鈕承澤稱「好感表達」 呂秋遠打臉

2018年12月08日 14:45 中時電子報 蔡曉婷

呂秋遠發文。（圖／翻攝自呂秋遠臉書）

導演鈕承澤（豆導）昨(7日)因捲入性侵疑雲接受訊問，不久媒體報導，鈕承澤向警方表示，和受害女是正往交往關係發展的男女朋友，更指當晚女方是自行留下，鈕承澤認為是「好感的表達」。對此，律師呂秋遠昨發文回應，看到不少「檢討受害人」的說法太過頭了，不論如何到了最後一刻不想就是不想，「這不是什麼崇高的理想，而是一般人都應該有的尊重」。

呂秋遠昨發文說，看到不少人針對性侵案受害者的檢討，有人會說：「如果沒有這個意思，為什麼要去他家？為什麼要留在他家？」似乎只要潔身自愛就不會遇到性侵案，呂秋遠則說：「不論去他家、留在他家，都不代表什麼」，而性別教育就是在教這個，話鋒一轉他提到先前的公投，「我國有七百多萬的民眾支持不要有性別尊重的教育，因為看到同志就想開槍，也不管內容是什麼」。

至於為何沒立刻報警？呂秋遠認為和社會缺法性別平等教育有關，被害人遇到事情後往往會先自責、擔憂，甚至出現創傷症候群，有人諷刺是價碼談不攏，呂秋遠反諷說：「我只能祝福你一生平安，永遠不要遇到壞人。」

關於這起性侵疑雲，呂秋遠坦言自己也不清楚未來會怎麼發展，但仍列出十點提醒大家關於意願和教育，包括要和不要其實很清楚；既使是配偶沒經過同意就不能發生性行為；潔身自愛才能明哲保身，這樣的社會其實叫做弱肉強食；熟人性侵最可怕；同志教育不是在教人變成同志，而是教大眾成為有禮貌、懂得尊重別人的人；性侵害案件與尊重教育密不可分等。

(中時電子報)