選後行程滿檔！吳蕚洋挺公益開金嗓唱「柯～媽媽」

台北市長候選人吳萼洋選後行程滿檔，今上午出席南機場愛心辦桌募款餐會，現場高歌「愛江山愛美人」。（李依璇攝）

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年菜菜單豐盛，有金龍佛跳牆、秘製紅麴東坡肉、豆酥金鯧等澎湃菜色，餐券一張2000元，所得將全數捐贈南機場各弱勢族群。（李依璇攝）

台北市長候選人吳蕚洋在辯論會時大力推廣「蜂蜜檸檬」爆紅，落選照樣不影響高人氣，選後行程滿檔。他今上午出席「南機場辦桌團圓夜」愛心募款記者會，在現場開金嗓唱「愛江山更愛美人」，還額外清唱一段「柯媽媽、柯～媽媽！」希望各界多多做善事。

南機場團員辦桌將於12月22日晚上舉辦，為600位弱勢老小與捐款者，準備年菜提前過節，菜單包括龍蝦五福拼盤、金龍佛跳牆、秘製紅麴東坡肉、豆酥金鯧、保師傅荷葉酒香糯米排等經典辦桌菜，檀島餐廳招牌蛋塔也是菜色之一，民眾做愛心之餘還可一飽口福。

方荷生表示，今年受到大環境影響，募款沒有往年順利，因此希望透過舉辦記者會，讓大家可以多做善事。南機場食物銀行辦桌募款餐會餐券一張2000元，所得將全數捐贈南機場各項弱勢服務工作。

另外，台北市長候選人吳萼洋也免費擔任活動代言人，昨記者會他大方開金嗓，演唱完整版《愛江山愛美人》，在現場還小哼了一段「柯媽媽、柯～媽媽！」吳蕚洋說，可以幫忙的就會盡量幫忙，也希望大家可以多做善事。

辦桌團圓夜當日舞台表演節目，除吳蕚洋將帶來《愛江山更愛美人》演出，並結合阿卡貝拉、蘇打綠樂團阿福及中正社區大學跨領域樂團等以不同曲調合奏，還有邀請新生代偶像歌手林立傑加入義演陣容，一起為南機場傳愛而唱。

(中時 )

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