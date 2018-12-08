韓國瑜拚農產外銷 高雄議員嘆：看守政府在扯後腿

2018年12月08日 15:04 中時電子報 邱珮畇 、影音編輯／ 張沛歆 、影音編輯／

高雄議員陳麗娜昨晚在《新聞龍捲風》說，農業局該做的是讓農民有穩定的管道外銷，不是只有台灣週活動才出現。(Youtube截圖)

準高雄市長韓國瑜尚未就任，便馬不停蹄為高雄拚招商、農產外銷。然而，現高雄市政府卻發新聞稿罵高雄成為招商王跟韓沒關係，造神「真噁心！」，高雄議員陳麗娜昨晚在《新聞龍捲風》曝，她跟農會要去新加坡談訂單，這是首次由政府領軍。高雄市農業局卻立刻對外說，高雄市早就穩定出口玉荷包、木瓜到新加坡。陳麗娜質疑，看守政府拿出來的是以前私人公司的成績。

現任高雄市政府之前發出一條新聞稿「高雄成為招商王，跟還沒上任的韓市長沒有關係！」，文中高雄市政府新聞局長張家興提醒：應該本於客觀事實，不要造神造過頭。文末並寫道，對於部份媒體的這種造神風氣，張家興也回敬一句：「真噁心！」

準高雄市長韓國瑜之前對外公布，高雄議員陳麗娜將和農會前往新加坡爭取農產品訂單。高雄市農業局主秘梁銘憲也立刻對外說「新加坡是我們這幾年，很重要的一個市場，新加坡最大的連鎖超市叫NTUC ，我們在今年配合我們的玉荷包，冷鏈技術的提升，我們在150家的超市，都可以同步的鋪貨。」並說，木瓜也頗受當地人歡迎。

昨晚《新聞龍捲風》，主持人戴立綱說，現在這個時候的高雄，韓國瑜準備上任，但民進黨想盡辦法處處刁難，因為唯一的敵人剩下韓國瑜。

陳麗娜議員說，國民黨應該看得很清楚，很多人都說我們是支持韓國瑜不是支持國民黨。這次高雄可以贏15萬票，很多票不是來自於國民黨支持者，國民黨應該很有感受才對。所以現在是很緊張的，韓國瑜很想把事情做好，但當下我們可以看到很多狀況產生。

譬如陳麗娜要跟農會系統去新加坡拿訂單，高雄市農業局立刻出了一條新聞。陳麗娜質疑，玉荷包容易黑掉，產期大概半個月。除了玉荷包跟木瓜，高市府有沒有講出其他高雄特產，譬如棗子、燕巢芭樂、鳳梨、香蕉很多東西都很有名。漁產更不用講，漁獲量大概是全台灣數一的。她問:「這麼多東西農業局只能講兩樣?」

陳麗娜說，她去查發現木瓜是在「台灣週」賣的，然後冷鍊技術是今年才有的，所以有只有今年送出去的貨櫃才能達到這個技術，以往應該很難賣，因為只有半個月時效。戴立綱問「所以高雄市政府在發布假新聞嗎?」

陳麗娜說，重點是農民沒有辦法因為他而受益，現在韓國瑜想做更好，我們所接洽的單位也很大，這個機構是主動要求我們去談訂單，「就我所知，市政府檯面上拿出來的東西其實是私人公司的成績」。她表示，這樣說不過分「我已經查證過」。

陳麗娜表示，現在我所說的是政府單位直接去拿訂單，回來要跟農會、合作社、出口公司要做整合，後面工作還很多，都有待市長將來再做。 農民能不能有機會可以有一個穩定的量，在新加坡出口的部分，是一個穩定的供應，不是只有在「台灣週」出現的狀況。

戴立綱問:「所以高雄市政府在搶民間功勞?」，陳麗娜用笑回應，她說，以前陳菊政府這麼多年來，一直都在做這些花邊的新聞，沒有真正把利益農民的事情做好，不然怎麼會農民覺得，高雄市政府已經是看守政府，這時候還要扯後腿。還有多少官員是用這種態度在面臨，在等著迎接新的市長?將來韓國瑜的團隊能不能好好跟這些市政府裡面的官員來合作，來讓大家真的動起來!

(中時電子報)