花蓮》花蓮37部落免費網路開通 阿公阿嬤也可以直播賣菜喔

2018年12月08日 15:52 中時 張祈

「愛部落i-Tribe無線寬頻開通典禮」，現場同步與瑞穗鄉鶴岡村梧繞部落、萬榮鄉馬遠村固努安部落現場連線。（張祈攝）

花蓮縣政府今舉辦「愛部落i-Tribe無線寬頻開通典禮」，邀請37處部落代表齊聚一堂。（張祈攝）

人手一機的時代來臨，拉近人們距離外也成為另一項生財工具，原住民族委員會、花蓮縣政府聯手推動「愛部落i-Tribe無線寬頻計劃」，今年在花蓮37處部落裝置無線網路建置，提供居民免費的網路連線，部落長輩也準備加入網路市場，賣的是部落自產農作物，也邀請民眾一起來家鄉玩！

花蓮縣政府今舉辦「愛部落i-Tribe無線寬頻開通典禮」，現場同步與瑞穗鄉鶴岡村梧繞部落、萬榮鄉馬遠村固努安部落現場連線，部落長輩們透過網路，向現場來賓介紹農產品、吟唱傳統歌謠，更邀請現場嘉賓到部落遊玩。

花蓮自2015年陸續在偏鄉部落建置免費無線寬頻設備，至今已完成近70處，由政府提供經費，以部落文化健康站為據點，可達部落80%覆蓋率，並提供4年免費保固期。建構原住民部落免費戶外無線寬頻上網服務專管中心計畫協同主持人黃綉玲說，只要登入愛部落（i-Tribe）就可免認證、不限時限量使用網路。

她指出，花蓮部落約183處與台東並列最多，也是建制的重點區域，花蓮今年增建37處，到年底總數量近70處，未來也會持續建置，達到建置率百分百的目標。

愛部落網路應用範圍，包括原鄉醫療巡診、數位學習、觀光旅遊、電子商務等線上服務，部落長輩也可透過視訊跟外地遊子們互動。原民處長陳建村指出，也將輔導民眾透過網路推廣在地農特產、部落小旅行遊程等行銷，開啟年輕人返鄉就業的契機。

(中時 )