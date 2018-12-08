中市府駁斥：鰲峰山獲准設殯葬園區為不實謠言

台中市政府表示，外傳鰲峰山獲准設殯葬園區是不實謠言，業者也尚未向市府申請。（盧金足攝）

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針對外傳有人出具台中市政府104年6月29日發布「台中港特定區計畫」第三次通盤檢討（第二階段）案計畫書、圖公文，指代表市府已同意業者申請，將鰲峰山變更為可興建火化場、靈骨塔、殯儀館的殯葬設施專區。對此，台中市府民政局8日駁斥表示，這樣的訊息完全不符事實，該通盤檢討僅明文規定「殯葬設施專用區劃設檢討變更處理原則」，並未涉及核准任何殯葬專區。

市府民政局強調，目前該地段使用分區為「公墓用地」，並非「殯葬專區」，依規僅能興建納骨塔，不得設置土葬區、殯儀館、火化場等設施。業者須先向市府提出「興辦事業計畫」並通過審查，才能申請都市計畫變更為「殯葬專區」。但目前為止業者尚未申請，即使日後提出，市府也為嚴加把關。所謂「市府已核准」是不實謠言，呼籲收到相關訊息不要任意轉傳，避免他人誤會。

市府表示，「殯葬設施專用區劃設檢討變更處理原則」重點有二部分，首先，申請設置殯葬設施專用區應符合《台中市殯葬管理自治條例》規定，不但地點必須適當，更必須經過主管機關台中市政府民政局核准。

此外，第二，申請者必須向市府辦理「興辦事業計畫」，通過審查後，才會進入都市計畫檢討變更程序，才有機會變為「殯葬專區」。因此，該地段使用分區目前仍是「公墓用地」，而非「殯葬專區」，依規定僅能興建納骨塔，不得設置土葬區、殯儀館、火化場等設施。

「目前為止業者根本還沒向市府申請興辦事業計畫！」民政局指出，即使日後提出，市府也會依法嚴加把關審查。所謂「市府已核准設立殯葬園區」是不實謠言，呼籲市民不要輕信，收到相關訊息也不要轉傳他人，以免引發不必要誤會。

(中時 )

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