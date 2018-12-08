南台中家扶跳蚤市場買氣強強滾 作公益過好年

2018年12月08日 16:00 中時 盧金足

南台中家扶期待「人都進來，東西都賣出去，義賣達標嘉惠弱勢家庭」，希望活動能至少達到100萬元的募款目標，使明年度相關扶幼工作能順利推動。（盧金足翻攝）

南台中家扶2018冬季跳蚤市場登場，人氣買氣強強滾！（盧金足翻攝）

「人進來，東西都賣出去！」南台中家扶冬季跳蚤市場8日在大仁國小登場，近百個攤位有新品有二手物，有吃的有用的鎮，共吸引上千人參與，家扶義賣希望能達到100萬元的募款目標，順利推動明年的才藝培養、課後輔導、營隊方案、就業培力等扶幼工作。

南台中家扶中心扶幼主委謝勝騏說，跳蚤市場活動已成為社區年度盛事，經常遇到民眾主動來電詢問跳蚤市場的何時舉辦，或是熱心捐贈物資義賣，透過跳蚤市場活動籌募部分扶幼經費，用於學業、營隊方案、急難救助等，培養孩子發展更全面且自信的處世態度。

「這些人、這些愛心，是台灣最美的風景！」南台中家扶中心感謝來自各界的善心義舉，眾多攤位當中有攤主遠從高雄、屏東開夜車不辭辛勞來設攤，也有攤主近70歲仍熱烈參與不間斷。

攜家帶眷來逛跳蚤市場的黃太太說，跳蚤市場活動很有教育意義，就算沒有擺攤也會帶孩子來尋寶，教導他們愛物、惜物的觀念，如果行有餘力，就該主動付出。

這場愛心跳蚤市場是南台中家扶中心主任洪健胤退休前最後一次大型募款活動，他說，多年來募款助弱，總在款項不足時，有善心人挹注，希望連結社會溫暖，義賣所得做為扶幼經費，讓扶助家庭得到資源，符合「物盡其用，貨暢其流」精神，為弱勢兒童家庭盡心力。

(中時 )