明年續辦街友宴 79歲「刈包吉」愛心不間斷

人稱「刈包吉」的廖榮吉。（報系資料照）

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中時

高齡79歲的「刈包吉」廖榮吉長達33年替萬華區街友舉辦寒士宴，去年底因堅持今年要繼續辦街友宴，與兒子起口角爆發流血衝突，因此今年改在新北土城區續辦。刈包吉曾坦言，他身體狀況不好，今年可能是最後一次辦街友宴，但近期他表示，自己還沒死，明年的愛心街友宴還是會繼續舉辦。

廖榮吉33年來辦過23場街友宴，去年他想另尋接班人接棒，卻因此和兒子大吵一架，廖榮吉還拿刀劃傷兒子，一度鬧上新聞版面。

廖榮吉說，從33年前首次舉辦寒士宴來，通常自己都會負擔3分之1的費用，剩下3分之2都是熱心人士資助，但這幾年景氣不好，資助的狀況也開始減少。不久前摔跤手術開刀之後，身體狀況大不如前，有時會想「乾脆不要辦好了」，但又覺得這是街友滿心期待一整年的大餐，最後又「撩下去」舉辦。

今年寒士宴辦在新北土城，一辦就是4天，但掐指一算，負責辦桌的臨時工要60人，工資須付30萬元，包括辦桌、搭棚以及食材等，初估也要300多萬，一場寒士宴辦下來得耗資500萬，廖榮吉說，若有人願意接班，頭2年他願意帶著接班人做，但至今仍沒有任何消息。

舉辦寒士宴，在外界看來是「吃力不討好」的工作，廖榮吉說，他看見人間百態以及世間冷暖，有的街友看到食物一來就拚命搶食，完全不顧別人，但有些人則是拉著朋友默默坐在一旁享用食物，同樣是街友卻展現不一樣的做法，讓他看見自私與溫暖。

廖榮吉說，目前他雖已退休，但還有在山區種菜、水果、養魚及養蜂，勉強能為街友舉辦寒士宴，但是如果有民眾熱心想資助的，還是可以打「0934006093」跟他聯絡，讓這樣的好事不要中斷。

(中時 )

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