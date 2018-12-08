汽車停車格 明年起可停1輛以上重機

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台灣地狹人稠，停車問題常讓駕駛們傷透腦筋，政府要求紅、黃牌重機比照汽車停在汽車車位，雖行之有年仍時常引起誤會，甚至發生糾紛，交通部修正《道路交通安全規則》，明年元旦起，一個汽車停車位將可停多輛大型重型機車。

政府放寬紅、黃牌重機路權後，車輛登記數快速增加，根據交通部統計，至今年10月底，全國登記的黃牌重機（未滿550cc）有6萬3963輛、紅牌重機（550cc以上）7萬6344輛，總數達14萬307輛，比起2008年底的2萬1855輛，總數增加11萬8452輛，停車位需求越來越大。

由於大型重機須比照汽車停放在汽車格內，但許多重機車主抱怨，與汽車搶位子常被狠瞪，重機被推倒、搬出車格更是時有所聞，早已有車友建議，每個停車格擺3輛重機都不是問題，政府應該善用都市空間。

交通部修正《道路交通安全規則》，規定小型停車格可停放1輛以上大型重機，除非各地方政府有另行公告汽車格僅能停放一輛重機，則依地方公告辦理，停車費則會每輛都收取。

交通部也取消大型重機只能「順向停車」的規定，未來重機及機車將可平行、垂直或斜向停放，但仍禁止逆向停車。停車規定方面，交通部希望臨停車輛能更靠近路邊，新規定規範前輪或後輪外側距離路面邊緣，從原本不得超過40公分，縮短為不得超過30公分。

交通部路政司表示，相關規定正進行最後法制作業，近日將會公告，預計明年元旦實施。

(中時 )

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