日本通過《入管法》修正案 擴大接納外籍勞動者

2018年12月08日 15:59 旺報 張國威

共同社8日報導，為擴大接納外籍勞動者新設在留資格的《出入境管理及難民認定法》修正案等8日凌晨在參院全體會議上以自民、公民兩黨及日本維新會等多數贊成獲得通過並成立，將於明年4月1日實施。為解決嚴重人手短缺問題，轉變僅接納高度專業人才的以往政策，對單純勞動領域也廣開門戶。

在12月10日國會會期結束前，日本朝野政黨展開激烈的攻防戰。8日凌晨，執政黨在法務委員會強行表決通過了修正案。

日本維新會就法律施行後的修改期間從3年縮短為2年等與執政黨達成協議，在表決中轉而表示贊成。法務委通過了要求政府修改技能實習制度等的附帶決議。

修正案新設了從事需要一定技能業務的「特定技能1號」和從事需要熟練技能業務的「特定技能2號」兩項在留資格。日本政府以建築、護理等14個行業為對象，預計到第5年累計接納最多345,150人。法務省的入國管理局將升級為新設的「出入國在留管理廳」。

各行業接納人數及接納單位所需標準這些重要項目大多被交由省令等決定，制度全貌仍不明瞭。眾院議長大島理森裁定在法律實施前向國會報告制度全貌，首相安倍晉三示意將接受。

圍繞政府估計將大批過渡到新資格的技能實習生，長時間勞動和拖欠工資成為問題。山下指示對存在違法嫌疑的接納單位開展調查。

(旺報 )