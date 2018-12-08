為何華為處處遭封殺？原來被「五眼」盯上了

2018年12月08日 15:41 中時電子報 馮英志

近年大陸通訊巨頭企業華為積極打入世界市場，為何卻在西方國家屢屢遭封殺？事實上，由美、英、加、紐、澳等國組成的「五眼聯盟」，早已視華為產品為國安威脅，彼此警告不要讓華為參與國家的5G網路通訊建設。

「五眼聯盟」（Five Eyes）為澳洲、加拿大、紐西蘭、英國和美國等國家之間，共享國家安全情報訊息。近年來西方各國擴大戰線以對抗大陸「銳實力」，這些國家情報組織負責交換大陸對外活動的機密情報。日前路透社報導，本年初「五演聯盟」與德國及日本等國家增加合作，這種與盟友及志同道合夥伴擴大合作的作法，形同「五眼聯盟」非正式擴張。

「五眼聯盟」由澳洲、加拿大、紐西蘭、英國和美國五國，歷史可以追溯到第二次世界大戰時的情報合作。

目前除了加拿大，「五眼聯盟」成員國先後拒絕華為產品、服務或參與通訊建設。今年4月，美國聯邦通訊委員會(FCC)指出基於國家安全因素，禁止美國運營商購買華為的產品或服務；緊接著在5月，美《國防授權法案》禁止任何美國政府機構使用由華為和中興生產的具風險技術。

在美國之後，紐澳皆以國家安全為由，禁止參與境內5G網路開發。此後，英、德等歐洲國家對華為憂慮升高，日本也在7日表示可能加入「華為包圍網」，禁止政府採購華為產品。

事實上，「五眼聯盟」等國的情報組織，早已警告華為的隱藏威脅。據美媒CNBC先前報導，美國中央情報局（CIA）、聯邦調查局（FBI）、國家安全局（NSA）、國家情報局、國防情報局、國家地理空間情報局這六大高級情報機關的負責人，分別向美國參議院情報委員會報告，建議民眾不要使用華為產品。

而加拿大前安全情報局長費丹（Richard Fadden）及智庫「麥克唐納-勞瑞爾研究所」（Macdonald- Laurier Institute）執行長克勞里（Brian Lee Crowley）6日共同撰文表示，華為不是一家普通的電信公司，它由解放軍前軍官創立，與大陸政府間的密切關係，令人擔憂；此外，大陸2017年國家情報法賦予北京強制華為支持其情報工作的權力，已發出太多危險信號。

但華為一直堅持宣稱自己是民營公司，與大陸政府的關係除了納稅與遵守國家法律之外，並無特殊關係。

(中時電子報)