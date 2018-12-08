林佳龍台中市長選舉慘敗 陳其邁回3個字

2018年12月08日 15:52 中時電子報 邱珮畇

前民進黨立委陳其邁高雄市長選舉敗選後，反而人氣越來越高，直播大受歡迎。今日下午他在駁二B10倉庫舉辦「感謝有你咖啡會」，報名人數破萬。陳其邁現身人群時，邁粉幾乎暴動。(FB截圖)

前民進黨立委陳其邁高雄市長選舉敗選後，反而人氣越來越高，直播大受歡迎。今日下午他在駁二B10倉庫舉辦「感謝有你咖啡會」，報名人數破萬。陳其邁現身人群時，邁粉幾乎暴動。對於媒體詢問下一步，他回說，下一站在哪裡?「應該是要能夠到人民的心裡」。 對於台中市長選舉結果，陳其邁說， 林佳龍「很可惜」，台中做得有聲有色，不過民主的結果就是要接受。

媒體聯訪時，陳其邁說，他練了一首歌，是有一段時間很失意的時候唱的歌。還開玩笑說「我歌路很廣」。對於報名人數，陳其邁說， 剛剛看說報名大概有一萬人左右，大概都是網路報名，也是比較倉促，本來想說幾百差不多，沒想到人那麼多，自己也嚇一跳，謝謝大家。

媒體詢問下一步，陳其邁說，高雄是我一身懸命的地方，不管什麼工作，最掛念的還是故鄉高雄。選後還在沉澱，也不用想太多，反正大家在高雄街頭一定會常常碰到我。對於準高雄市長韓國瑜，陳其邁說，祝福他，因為責任非常重，希望韓市長加油!小內閣、市政工作也很沉重，應該要花很多時間，祝福他，也幫他加油!

陳其邁說，我在高雄長大，韓市長應該感受到高雄很溫暖，是一個愛與包容的城市。希望這股力量能讓我的家鄉更進步。

陳其邁說，其實對我來說，不管是高雄還是台灣，我們何其有幸做一個台灣人，自由自在的生活，講自己想講的話。怎樣讓台灣或高雄更好，大家都要好好珍惜，在這個邏輯下，很多事情都要超越藍綠。

這段時間他也了解到年輕人非常辛苦，不管是產業轉型，還是世界的變化，負擔很沉重，要更能夠感同身受他們的辛苦。陳其邁說，所以我也希望幫故鄉高雄，多做一些什麼。例如，偏鄉的數位落差，資訊教育，讓小朋友不要輸在起跑點上。

陳其邁說，這次選舉學習了更多，尤其選舉不盡如意，也學習了很多。直播人氣很高，陳其邁說，大家都對我非常疼惜，我也很感謝這次投給我，或沒有投給我的。投下那一票都是高雄要更好。他說，韓市長要加油，高雄一定要更好!

媒體再度追問下一步的規劃，問他也沉澱一兩個星期了。陳其邁結巴了數秒說，我剛有講啦!就是選舉也好，或是這段時間，我從政或是努力，目標就是這個社會能夠更公平正義，讓社會能更進步，尤其是高雄。看了很多地方，如漁村部落，或是年輕人，有時候還蠻希望，能夠幫她們做多一點事情。

陳其邁說，我即使是一個市民，有這麼多人支持我，也能把這股力量發揮。至於下一站在哪裡?他說「應該是要能夠到人民的心裡」，又立刻對記者解釋「這不是在撩你啦!」人生就是一個馬拉松，我是一個永遠在奔跑的馬拉松選手。下一站在哪裡?我會跑到達到我最重要的一個目標。

對於台中市長選舉結果，陳其邁說， 林佳龍「很可惜」，台中做得有聲有色，不過民主的結果就是要接受 ，昨天賴院長也說「民主萬歲」!他也說，市長是屬於所有市民的，邁粉跟韓粉應該要擁抱，超越藍綠，選舉是一時的，高雄是我們永遠的故鄉。

(中時電子報)