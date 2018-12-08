鰲峰山傳蓋殯葬園區 市府：業者尚未申請

2018年12月08日 16:00 中時 陳淑娥

「如來生命事業公司」計畫在鰲峰山蓋殯葬園區，在網路社群引發熱議！台中市府8日表示，目前該地段使用分區為「公墓用地」，業者須先向市府提出「興辦事業計畫」並通過審查，才能申請都市計畫變更為「殯葬專區」，但目前為止業者尚未申請，即便日後申請，市府定會嚴格把關。

有人出具台中市府2015年發布「台中港特定區計畫」第3次通盤檢討（第2階段）案計畫書、圖公文，認為代表市府已同意業者申請，將鰲峰山變更為殯葬設施專區。民政局表示「完全不符事實！」該通盤檢討僅明文規定「殯葬設施專用區劃設檢討變更處理原則」，並未涉及核准任何殯葬專區。

民政局指出，「殯葬設施專用區劃設檢討變更處理原則」有兩個重點，首先，申請應符合「台中市殯葬管理自治條例」規定，不但地點要適當，更須經主管機關台中市民政局核准。第二，申請者須向市府辦理「興辦事業計畫」，通過審查後，才會進入都市計畫檢討變更程序，才有機會變為「殯葬專區」。

民政局強調，該地段使用分區目前仍是「公墓用地」，而非「殯葬專區」，依規定僅能興建納骨塔，不得設置土葬區、殯儀館、火化場等設施；目前為止業者根本還沒向市府申請興辦事業計畫，即使日後提出，市府也會依法嚴加把關審查，所謂「市府已核准」是不實謠言。

(中時 )