旺宏科學獎金獎 師大附中、鳳山高中學生勇奪

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旺報

第十七屆「旺宏科學獎」今（8）日舉行頒獎典禮，本屆金牌由師大附中學生方詔陽、鳳山高中學生丁祥峰奪得，兩人將各可獲得大學四年新台幣40萬元獎學金。

本屆全國共有129所學校組成554支隊伍參賽競賽，今年獲獎總積分最高之前三名學校，包括師大附中、金門高中、板橋高中及高雄女中四所學校，為本屆科學獎學校獎得主，其中金門高中及板橋高中皆是首次獲得學校獎殊榮。

典禮邀請到科技部部長陳良基、教育部次長林騰蛟、中央研究院副院長周美吟、清華大學榮譽講座教授李家同、中央研究院院士劉兆漢等多名學術代表到場。

師大附中得獎學生方詔陽的研究主題，即為「大腸桿菌、秀麗隱桿線蟲、烘培酵母菌和阿拉伯芥的粒線體之蛋白質關係演化網路」，他以大數據研究蛋白質序列，探討其演化關係，獲得評審青睞，勇奪金牌獎。

方詔陽表示，他在閱讀國外論文時，發現結合資訊及生物的跨領域研究，啟發他以大數據研究基因特徵。

另外，鳳山高中獲獎學生丁祥峰的作品，則為「正多邊形『內接指定內角三角形』定點與面積極值之研究」，他以獨特的創意，運用密克定理，解決任意多邊形內接指定內角三角形的問題，同樣成功奪得金牌獎。

丁祥峰則說，他對幾何的特性深深著迷，並且參考歷屆科展作品中，看到多邊形存在一個點可內接一個正三角形，引發他想進一步延伸到任意指定內角三角形，意外發現三角形暗藏的美麗性質，透過運用幾何學中的密克定理中相交圓的特性，讓他順利破解難關。

(旺報 )

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