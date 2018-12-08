展現實作能量 龍華科大生研發大眾運輸工具自動消毒機器人獲獎

2018第四屆全球傳動智能自動化創意實作大賽，龍華科大PBL智慧機器人專班，勇奪季軍殊榮。（龍華科大提供）

友善列印
旺報

2018第四屆全球傳動智能自動化創意實作大賽結果出爐，由龍華科技大學PBL智慧機器人專班學生沈厚均及張峰銘奪得，團隊由龍華科大機械系副教授潘亞東、李聯旺指導，並攜手輔仁大學共同組成的「TAIDR團隊」參賽，歷經半年努力，開發的作品「大眾運輸工具智慧型自動消毒機器人」，勇奪季軍殊榮。

因應工業4.0潮流與政府對智慧製造與智慧機械的重視，台北科技大學與全球傳動科技公司，合作舉辦「第四屆全球傳動智能自動化創意實作競賽」，整合國內9家大廠合作，投入高額獎金，入圍決賽的隊伍可獲得廠商贊助零組件與工作坊應用諮詢。共吸引數十隊全國各大專校院隊伍報名參賽，最終20個隊伍進入決賽。

龍華科技大學PBL智慧機器人專班學生沈厚均、張峰銘，由機械系副教授潘亞東、李聯旺副教授（現於中興大學機械系任教）指導參賽，與輔仁大學共同組成「TAIDR團隊」，經歷半年努力，順利開發出針對大眾運輸工具所使用的智慧型自動消毒機器人。

沈厚均說，大眾運輸工具智慧型自動消毒機器人可取代人力，在高鐵、飛機艙內等狹長環境的交通工具進行消毒。作品採用紫外線滅菌，與傳統消毒手續相比，不會有異味與清潔劑殘留等問題，而其延展性結構設計，更可以針對座椅等不易清潔的死角，展開全面性消毒，可確保在不同環境中徹底執行消毒程序，有效維持清潔的高淨度標準。

潘亞東則說，該作品從機件構造設計、場地模擬程式開發到實體成型，都是由同學們自行研究開發，儘管在比賽前夕曾發現機件故障等問題，團隊成員不眠不休，反覆測試，找出問題癥結並加以解決，終於在比賽前夕完成作品，也確保機件的穩定性及精確度，獲得評審高度肯定，也深受參觀民眾的喜愛。

龍華科大校長葛自祥則說，恭喜學生獲獎，並感謝指導老師辛勞。他特別指出，面對全球化時代，以往大專校院傳統科系培育單一專業領域的人才，已漸漸不敷潮流所需，為能與產業發展與社會趨勢銜接，從106學年度開始，龍華科大特別開設智慧機器人、物聯網及影視製作與行銷PBL（Problem-based learning）問題導向學習跨領域專班；今年107學年度更增設智慧商務專班。PBL專班學習的目標，不只是知識，更強調能力的學習。學生由指導老師帶領，以實務為核心，培養主動學習、批判思考和實際解決問題的能力。

葛自祥強調，專班學生成立迄今，參加國內多項競賽，屢屢獲獎，作品擊敗許多研究所及大學部高年級生所組成隊伍。而智慧機器人專班同學初試啼聲，就奪下2018亞洲智慧型機器人大賽「自走車摸黑」大專組冠軍；本次同學再度榮獲第四屆全球傳動智能自動化創意實作競賽季軍，足以印證專班優良師資與同學們主動積極的學習成效。

(旺報 )

旺宏科學獎金獎 師大附中、鳳山… 南家扶辦寒冬送暖餐會，孫執鏟代…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。