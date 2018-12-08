展現實作能量 龍華科大生研發大眾運輸工具自動消毒機器人獲獎

2018年12月08日 16:56 旺報 李侑珊

2018第四屆全球傳動智能自動化創意實作大賽結果出爐，由龍華科技大學PBL智慧機器人專班學生沈厚均及張峰銘奪得，團隊由龍華科大機械系副教授潘亞東、李聯旺指導，並攜手輔仁大學共同組成的「TAIDR團隊」參賽，歷經半年努力，開發的作品「大眾運輸工具智慧型自動消毒機器人」，勇奪季軍殊榮。

因應工業4.0潮流與政府對智慧製造與智慧機械的重視，台北科技大學與全球傳動科技公司，合作舉辦「第四屆全球傳動智能自動化創意實作競賽」，整合國內9家大廠合作，投入高額獎金，入圍決賽的隊伍可獲得廠商贊助零組件與工作坊應用諮詢。共吸引數十隊全國各大專校院隊伍報名參賽，最終20個隊伍進入決賽。

龍華科技大學PBL智慧機器人專班學生沈厚均、張峰銘，由機械系副教授潘亞東、李聯旺副教授（現於中興大學機械系任教）指導參賽，與輔仁大學共同組成「TAIDR團隊」，經歷半年努力，順利開發出針對大眾運輸工具所使用的智慧型自動消毒機器人。

沈厚均說，大眾運輸工具智慧型自動消毒機器人可取代人力，在高鐵、飛機艙內等狹長環境的交通工具進行消毒。作品採用紫外線滅菌，與傳統消毒手續相比，不會有異味與清潔劑殘留等問題，而其延展性結構設計，更可以針對座椅等不易清潔的死角，展開全面性消毒，可確保在不同環境中徹底執行消毒程序，有效維持清潔的高淨度標準。

潘亞東則說，該作品從機件構造設計、場地模擬程式開發到實體成型，都是由同學們自行研究開發，儘管在比賽前夕曾發現機件故障等問題，團隊成員不眠不休，反覆測試，找出問題癥結並加以解決，終於在比賽前夕完成作品，也確保機件的穩定性及精確度，獲得評審高度肯定，也深受參觀民眾的喜愛。

龍華科大校長葛自祥則說，恭喜學生獲獎，並感謝指導老師辛勞。他特別指出，面對全球化時代，以往大專校院傳統科系培育單一專業領域的人才，已漸漸不敷潮流所需，為能與產業發展與社會趨勢銜接，從106學年度開始，龍華科大特別開設智慧機器人、物聯網及影視製作與行銷PBL（Problem-based learning）問題導向學習跨領域專班；今年107學年度更增設智慧商務專班。PBL專班學習的目標，不只是知識，更強調能力的學習。學生由指導老師帶領，以實務為核心，培養主動學習、批判思考和實際解決問題的能力。

葛自祥強調，專班學生成立迄今，參加國內多項競賽，屢屢獲獎，作品擊敗許多研究所及大學部高年級生所組成隊伍。而智慧機器人專班同學初試啼聲，就奪下2018亞洲智慧型機器人大賽「自走車摸黑」大專組冠軍；本次同學再度榮獲第四屆全球傳動智能自動化創意實作競賽季軍，足以印證專班優良師資與同學們主動積極的學習成效。

(旺報 )