為了59元優酪乳 花1萬8公帑驗DNA 葉毓蘭：當事人應自費比較合理

2018年12月08日 16:29 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

大砲打小鳥？59元優酪乳遭竊，驗DNA花1萬8。(影片取自中天新聞)

警大退休教授葉毓蘭稍早在臉書針對「優酪乳案」發文。(翻攝自葉毓蘭臉書)

北市一名女大生，日前因放在冰箱的優酪乳被室友偷喝，但沒人承認，她氣不過將空瓶帶到警局驗DNA揪賊，挨批「為了1瓶59元的優酪乳，花了1萬8千元公帑，是浪費鑑識資源。」

警大退休教授葉毓蘭稍早在臉書發文表示，不是我個人不重視這位女大學生的人權。如果我們能夠定出一個規則,讓所有的當事人都可以用「自費的方式」使用警方實驗室的服務，當事人也覺得追求真相願意付出代價,那警察機關應該有這樣的服務。

葉毓蘭提到，警察機關的預算不多，每年可花在鑑識的經費非常有限，在「優酪乳案」花了這麼多錢，如果轄內發生其他的重大刑案，別說DNA驗不起，連維持實驗的開銷都無法支撐。她說，「這是公共政策成本效益的議題。」經費是會受到排擠的,不是我個人不重視這位女大生的人權。如果我們能夠定出一個規則,讓所有的當事人都可以用自費的方式使用警方實驗室的服務，而當事人也覺得追求真相願意付出代價,那警察機關應該有這樣的服務。

她舉例，美國有很多的警察機關,因為金融危機造成許多市政府的稅收短缺，無法支應警察機關的人事費用、設備等等,所以也訂出對於「非暴力」的刑案，在接受報案的時候，只作消極的登記不做積極的調查，有些地方甚至訂出財損未達2000美元的竊案,不會有積極的偵查作為；歐洲很多國家也有類似的做法。其實道理很簡單，我們會不會因為咳嗽，就到大醫院去要求做核磁共振？稍微流鼻涕，就去林口長庚掛急診？這是醫療資源的浪費，不能因為我們有全民健保就可以濫用。如果優酪乳瓶罐是在性侵、姦殺、強盜殺人的現場，那就一定要驗DNA。

她最後語重心長的說「台灣的警察提供了全年無休、無微不至的服務，這是我們的福氣，但是一定要珍惜。」如果民眾知道其實警察提供的服務都是有代價的，他們犧牲了自己的家庭生活、身體健康，這些代價看不到，但是因為人民有時的要求太過分，而警察的長官又不願意當壞人，只好照單全收。優酪乳被偷喝可以驗DNA，但是在預算排擠之下，警察機關開不了冷氣、加不起汽油、警車無法正常維修、國道公路警察的保險有高額的自付差額，請問：「難道不應該要有成本觀念？」

(中時電子報)