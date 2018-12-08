南投花卉嘉年華魅力森巴FUN埔里踩街 精采絕倫表演讓民眾嗨翻天

2018年12月08日 16:57 中時 楊樹煌

▲魅力森巴FUN埔里踩街，有40餘輛CCL經典敞篷車齊聚街頭遊街，吸引眾人的目光。（楊樹煌攝）

▲魅力森巴FUN埔里踩街，曾是暨大附中樂儀隊的台灣小姐第一名高曼容也返鄉參與踩街。（楊樹煌攝）

▲蒂卡中東肚皮舞團團長潘艷菁帶領團員沿街大跳肚皮及森巴舞，成為吸睛焦點。（楊樹煌攝）

▲魅力森巴FUN埔里參與的貴賓全部都著古裝踩街。（楊樹煌攝）

▲魅力森巴FUN埔里踩街活動中，埔里國中跆拳道選手沿街表演精采的飛踢木板秀。（楊樹煌攝）

南投埔里年度最大的慶典盛事「2018南投花卉嘉年華．魅力森巴FUN埔里踩街」活動，今年已邁入第9個年頭，今年的踩街今8日下午在埔里市區熱鬧登場，埔里鎮中正路從忠孝路至仁愛公園全面封街，吸引數萬民眾在市區街道兩旁駐足圍觀，盛況創下歷年人潮紀錄。

這項為配合南投花卉嘉年華，由南投縣政府與埔里鎮公所聯合主辦的「魅力森巴FUN埔里．踩街活動」，今年為讓活動更具在地風情，有近40支隊伍參加，同時結合各機關、學校、社區、社團、產業及觀光等團體，且沿途有埔里高工齊天戰鼓隊、中峰國小神鼓隊、溪南國小和太鼓隊及愛蘭國小祈福戰鼓隊，分佈在4個定點同步展開鼓隊表演，讓整個市區都響徹鼓聲，也讓場面更加熱烈。

尤其在踩街中，並有別開生面的40餘輛重型機車隊、CCL經典敞篷車隊、光陽電動車隊、陸軍娃娃快閃飆舞及廣靈民俗技藝團等知名團隊加入，一起盛裝打扮、踩街遊行，有熱情的音樂與舞步，加上色彩豔麗的服裝，在街頭展開精采絕倫的表演，頓時使得埔里街道成為藝術展演場館，讓民眾都嗨翻天。

埔里森巴踩街活動由埔里鎮長周義雄主持，南投縣副縣長陳正昇、鎮代會主席蔡文仲、副主席黃世芳、新科鎮長廖志城、縣議員王彩雲、林芳妤及所有鎮代都著古裝熱情參與。

周鎮長在會中指出，今年活動的主題為豐收年，期待活動的熱潮與人潮，能讓埔里觀光產業更為發展；陳副縣長也指出，此一歲末年終的國際級鄉村活動，是南投花卉嘉年華的首場，1年比1年盛大精彩，歡迎全省各地的遊客都能前來南投賞花、泡溫泉、品咖啡，一起帶動南投縣整體觀光產業的發展。

魅力森巴FUN埔里踩街，不但凝聚埔里大大小小鎮民的向心力，展現在地特色及多元文化，並呈現多元樣貌及創意生活的埔里，40餘輛龐大陣容的CCL經典敞篷車及重型機車隊為踩街開道，還有廣靈民俗技藝團吉祥物及十軍團的陸軍、憲兵娃娃一起搭配著流行歌曲做出各式扭腰、擺手的動作，更是讓觀眾嘆為觀止。

更特別的是，曾是暨大附中樂儀隊，當選台灣小姐第一名的高曼容，今天也特地返鄉參與附中樂議隊踩街活動，活動最後並聚集300多人，共同表演「埔里是我的家」舞蹈，展現大家對埔里的熱愛，為踩街畫下完美句點。

(中時 )