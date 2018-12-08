台南市議長之爭 民進黨茶壼風暴擴大

台南市議長之爭民進黨茶壼風暴擴大，繼議員蔡旺詮（右）砲轟總召推舉過程黑箱作業後，議員林志聰（左）更揚言退出黨團。（洪榮志攝）

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台南市議長之爭民進黨茶壼風暴擴大，繼副議長郭信良、蔡旺詮相繼砲轟總召推舉過程黑箱作業後，立委陳亭妃、議員陳怡珍姊妹8日也發表抗議聲明，批違反程序正義；議員林志聰更揚言退出黨團。市黨部雖仍強調符合慣例與規定，但也將請黨中央派員檢視會議合法性。

民進黨台南市黨部7日召集黨籍議員當選人討論成立黨團事宜，現場選出林宜瑾擔任黨團總召，處理正副議長選舉相關事宜。此舉引發有意問鼎議長寶座的郭信良、蔡旺詮等人不滿，痛批此種「突襲式」的做法簡直是黑箱作業。

陳亭妃、陳怡珍8日相繼發文，指黨中央12月6日發文規範各縣市議會討論正副議長選舉事宜時，黨籍議員應全部參加。但台南市黨部3日通知新科議員於7日上午開會，卻不說明為何事開會，之後再補傳真稱要討論成立黨團事宜，導致部分議員誤以為僅有討論，因此沒有取消出國行程。

陳亭妃更痛批，7日的會議中，有多少人委由助理參加？參與舉手表決的13人，更有由助理代為舉手者，「此一離譜行徑，在全國其他縣市議會，為前所未聞之事。」

陳怡珍也認為，一個可以派代表出席的會議豈能推選總召、做出有關正副議長相關事宜的決議？顯見，當天的會議與議程決議，完全違法、違反程序正義，她要求中央黨部立即介入處理，取消7日所有總召產生的結論，以及有關正副議長相關事宜的決議。

同樣有意參選正副議長的林志聰，8日也在臉書貼文，表示經由沉重思考後準備退出議會黨團，因為追求台灣獨立是他的夢想，他需要有這個夢想的空間追求理想。

對此，民進黨市黨部主委黃先柱表示，7日黨團會議開會通知明確表達討論黨團成立事項，更由中央黨部派員督導；黨團成員25席中有20位議員親自出席和4位委託出席，當天討論是否進行總召選舉時，有過半13人同意選舉，爾後選出林宜瑾擔任總召，13票中僅有1人是代理投票，應無異議。

黃先柱還呼籲，市黨部在黨團成立時是站在輔導的腳色，對於不同的聲音，除希望黨內團結一致外，也會敦請中央黨部派員協助檢視該會議的合法性。

(中時 )

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