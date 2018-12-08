女鬼撐手看睡臉 黃騰浩譙三字經退阿飄

《靈佔》由黃騰浩（左起）、王淨和蔡淑臻主演。公視提供

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時報周刊
黃騰浩（左）撞鬼經驗太可怕，王淨（右）直呼還好沒遇過這麼恐怖的事。公視提供

警匪類型片《靈佔》主要演員黃騰浩、蔡淑臻、王淨今出席記者會，飾演警察的黃騰浩今與媒體分享撞鬼經驗，比本片更驚悚。他說，之前在租屋處睡覺時，在一片黑暗中，看見女鬼坐在他手肘上，用雙手撐著臉，對接著他齜牙咧嘴的笑，他用三字經罵回去，對方瞬間消失；另一次則是出道前，具通靈體質的前女友送早餐到他家時，說看到天花板有人全身都是血看著他，讓他背脊發涼。

飽受肌肉筋膜炎疼痛症所苦的蔡淑臻，曾因病停工1年多，傷後接拍的第一部戲就是公視新創電影《靈佔》，不過她拍完第一天便舊疾復發，無法上下樓梯，索性跟導演要求演個跛腳媽媽，導演想了想就一口答應。蔡淑臻說，對導演不好意思，一直給他出難題，但是，「有被支持的感覺，超有愛。」

王淨從公視《你的孩子不是你的孩子─茉莉的最後一天》中，演出在媽媽高度期許下，無力對抗，最後只好選擇輕生的高中生茉莉，在公視新創電影《靈佔》則大膽顛覆形象，演出沈淪的高中生王佳穎，王淨笑稱：「佳穎簡直就是復活後的茉莉叛逆版」。豪無通靈經驗的她，為了爭取這個「偽通靈少女」角色，全憑自己揣摩，正式演出雖壓力超大，卻爆發力十足，嚇壞粉絲。

《公視新創電影-靈佔》描述曾經意氣風發的刑警豪哥（黃騰浩飾），數年前因一樁殺妻案的偵辦疏失而遭受打擊，對第一線偵辦失去興趣。突如其來的『未成年少女砍人案』，卻再度將他捲入深黑的漩渦中。起初豪哥只想草草結案，卻在調查嫌犯王佳穎（王淨飾）中，發現少女處處充滿謎團，竟燃起他追求真相的慾望。案情即將水落石出之際，王佳穎竟出現疑似被附身的詭異狀態，王媽媽（蔡淑臻飾）也無法處理。即便所有人都反對豪哥繼續深查，豪哥仍堅持已見，亟欲釐清所有線索，卻絲毫沒有發覺，他早已深陷謊言與陰謀所編織的陷阱中。

(時報周刊)

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